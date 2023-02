No están soportando: mamás pidieron restricción de edad para el nuevo video de Sam Smith

Si algo le llovió a Sam Smith por el videoclip de su tema “I’m Not Here to Make Friends” han sido críticas de muchas mamás que pidieron que se le pusiera restricción de edad, y aquí te explicamos por qué.

Al mundo le pudo o no haber gustado la nueva canción de Sam Smith, “I’m Not Here to Make Friends”, pero no es sobre el tema de lo que se está hablando en internet sino sobre el videoclip que lo acompaña, que ha sido tildado, por muchos, de obsceno, y por otros, de joya maestra.

El sencillo y en cuestión forma parte del nuevo disco de Smith, “Gloria”, que le famose lanzó el pasado 27 de enero, y del cual ya había dado una probadita de lo que se podía esperar a través del tema “Unholy”, colaboración que hizo con Kim Petras.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Incluso esa canción fue bien aceptada por muchos, convirtiéndola en trend para TikTok y formando parte de las stories en redes de muchos fans de Smith y su discografía. Pero su reciente video no consiguió la misma reacción positiva.

Abundan comentarios en internet de gente quejándose del material, al que han tildado como una forma de normalización de la pornografía, y que por lo mismo debería traer una restricción de edad para que audiencias más jóvenes no puedan consumirlo, sobre todo el público infantil.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pero hay gente que no deja de defender a le cantante porque consideran que es une genie por su forma de representar, visualmente, la letra de su canción, que ya desde el título nos da a entender por dónde va: “No estoy aquí para hacer amigos”, es lo que significa en español.

¿De qué trata el video y la canción “I’m Not Here to Make Friends”?

El sencillo es una especie de oda al amor propio, en la que una persona le canta al mundo que no necesita a alguien que lo ame porque, para eso, se tiene a sí misma; sólo busca divertirse, pasarla bien con un buen amante, y seguir con su vida, así de simple.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y el video busca reflejar justamente eso: nos muestra a Smith vestide de une Reine, quien llega a su palacio para encantar a sus súbditos con su presencia, ocupando ropa extravagante como una especie de capa gigante de color rosa, un conjunto negro con una especie de penacho a juego, muy similar a los que se ocupaban en los cavarets, o una especie de corset al tronco, con pezoneras a juego, y una tiara, guantes y falda con pedrería.

Lo sugerente en todo el video ocurre después de la llegada de le cantante a su castillo-mansión, cuando le reciben un montón de criados con cuerpos esculturales, vestidos en negligés y baby dolls, haciendo poses bastante eróticas y, en algunos momentos, recibiendo disparos de lo que parece ser champaña pero que bien podría ser una alusión a una lluvia dorada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y son justamente esas escenas por las que muchas personas están alzando la voz para irse en contra de Smith y del clip, ya que no hay verdadera censura en ellas, a pesar de que no se está mostrando ninguna parte del cuerpo que requiera que la haya.

Lo que la crítica dice sobre “I’m Not Here to Make Friends”

Tanto los internautas como los miembros de la prensa internacional que no están a favor del video coinciden en algo: consideran que sus imágenes son nocivas para mentes menores de edad, y por lo tanto deberían tener una restricción de censura.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La reportera británica Alex Philips, por ejemplo, comentó en el programa “Good Morning Britain” que consideraba que el video era poco saludable para la sociedad de hoy día, y que se emulaba demasiado la externa pornografía en sus imágenes que realmente no tendría por qué estar en una plataforma tan pública como YouTube.

No obstante, aquellos que defienden a Smith por atreverse a hacer un video tan polémico y de tal envergadura, le aplauden no sólo por el reto que tomó para realizarlo, sino también por ponerle cara a las críticas negativas sobre su persona, su forma de vivir y otras cosas que le han mermado su salud mental a lo largo de los años.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Miley Cyrus ya lo hizo, Nicki Minaj lo hizo, muchas personas lo han hecho. La diferencia está en que no estamos acostumbrados a ver gente que se considera masculina bailando en ropa interior y corsés”, comentó al respecto otro periodista, Shivani Dave, presentador de programa de radio, en el mismo programa de “Good Morning Britain”.

Los mismos defensores de le intérprete de “Too Good At Goodbyes” le han dicho a la gente que no soportó el video que simplemente no lo vean, y que no permitan que sus hijos lo vean, más allá de seguirse quejando y tirando críticas contra le cantante y su forma de ver el mundo, de acuerdo con información de Daily Mail.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Tú qué opinas sobre la canción y su video? ¿De qué lado estarías tú en la polémica? Compártenos tus comentarios al respecto a través de nuestros canales digitales.

Podría interesarte