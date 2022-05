“No tiene una voz como la mía”: Mick Jagger habla sobre las comparaciones con Harry Styles

El vocalista de The Rolling Stones aseguró que el cantante británico no se compara con él.

Desde hace varios años, Harry Styles ha sido comparado con el legendario Mick Jagger, esto debido a su parecido físico, así como el gran talento que ambos músicos tienen para hipnotizar al público con sus presentaciones en vivo.

Incluso, existen rumores de que el cantante británico que es uno de los más populares en la actualidad, interpretaría a Jagger en una biopic que producirían sobre el icónico rockero.

Ahora, el vocalista de The Rolling Stones ofreció una entrevista a The Sunday Times en la que habló sobre Styles y aseguró que las comparaciones que hacen de ambos son “superficiales”.

“Quiero decir, solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. Vamos, yo era mucho más andrógino. Y no tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo; solo tiene un parecido superficial con mi yo más joven, lo cual está bien, no puede evitarlo”, declaró Jagger.

Cabe destacar que Jagger resaltó la buena relación que lleva con Harry, además de que aseguró que él “le agradaba”.

Por otra parte, el intérprete de “Sympathy for the devil” habló sobre la reciente pérdida que tuvo el grupo debido al fallecimiento de su baterista Charlie Watts, quien murió a los 80 años el año pasado.

“Realmente ya no espero que esté allí si me doy la vuelta durante un espectáculo. Pero pienso en él. No solo durante los ensayos o en el escenario, sino también de otras maneras”, afirmó.

También recordó la gran amistad que tenían y el amor por el futbol que ambos compartían.

“Le habría llamado por teléfono y hablado sobre el partido del Arsenal de anoche porque él apoyó al Tottenham y yo soy el Arsenal. Lo extraño como jugador y como amigo”, dijo.

Actualmente Jagger se encuentra en una gira por el Reino Unido con The Rolling Stones.

