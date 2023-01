Una triste noticia con la que nuestro corazón emo llora: Panic! At the Disco anunció su separación, y aquí te damos todos los detalles que se saben al respecto.

¡Ya no hay buenos días, Bart! El fin de una era ha llegado y nuestros corazón emo llora: Panic! At the Disco anunció su separación a través de un comunicado, y aquí te contamos las razones que dio para el quiebre de la banda.

Nuestro corazón emo llora: Panic! At the Disco anunció su separación

Quisiéramos creer que se trata de un sueño o de una mala broma del Día de los Inocentes, pero andamos más que despiertos y no es diciembre (o abril, mes en el que la festividad se lleva a cabo en Estados Unidos): Panic! At the Disco ha decidido disolverse a 19 años de haberse formado.

A través de un comunidad difundido en sus redes sociales, la agrupación, liderada por el vocalista Brendon Urie, dio las gracias por todos los años en que los fans han dado apoyo al grupo, y comentó que la razón principal de la separación se dio porque Brendon se convertirá en papá en algunos meses.

“Ha sido todo un infierno de viaje. Tras crecer en Las Vegas, no pude nunca imaginarme hacia dónde me llevaría esta vida (como músico). Tantos lugares alrededor del mundo, y todos los amigos que hicimos en el camino”, se lee en la misiva, escrita por Urie en primera persona.

“Pero a veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. Hemos intentado mantenerlo para nosotros mismos, aunque puede que algunos de ustedes ya se hayan enterado: ¡Sarah y yo estamos esperando un bebé muy pronto! El prospecto de ser un padre y ver a mi esposa convertirse en madre es tan drástico y emocionante a la vez. Miro hacia adelante en nuestra nueva aventura”.

Y es por ello que el cantante aseguró que su tour en Europa y Reino Unido será prácticamente lo último que la banda realizará en conjunto, ya que el artista simplemente quiere bajarse del escenario para enfocarse en su familia de ahora en adelante.

“Dicho esto, llevaré este capítulo de mi vida hacia su final y pondré toda mi energía y enfoque en mi familia, y con eso Panic! At the Disco ya no existirá. Gracias a todos por su inmenso apoyo durante todos estos años”, añadió.

“He buscado la manera perfecta de decirles esto y realmente no puedo poner en palabras cuánto ha significado todo para nosotros. Ya sea que estuvieran aquí desde el comienzo como si apenas nos descubrieron, ha sido un placer no sólo compartir este escenario con tanta gente talentosa sino también compartir nuestro tiempo con ustedes”.

¿Quién fue Panic! At the Disco?

La banda, originaria de Las Vegas, Nevada, se conformó en un principio por cuatro miembros: Ryan Ross, Spencer Smith, Brent Wilson y Brendon Urie, quienes fueron descubiertos a través de una presentación en internet por el bajista de Fall Out Boy, Pete Wentz, que los ayudó a firmar un contrato con la disquera Fueled By Ramen.

La historia de la agrupación, iniciada en 2004, no fue lineal: tras pasar de ser cuatro miembros, terminó convirtiéndose en el proyecto solista de Urie, luego de que cada uno de los integrantes fuera expulsado del grupo a lo largo de los años o se saliera del mismo; otros miembros de la banda también fueron Jon Walker y Dalton Weekes, de acuerdo con medios como Spin y Absolute Punk.

A partir del 2015, el cantante se convirtió en el único miembro activo del grupo, luego de que Smith dejara el proyecto en abril de ese año y Weekes se convirtiera en miembro recurrente del mismo en algunas giras, según Billboard, lo que hace que la decisión del vocalista de acabar con el proyecto fuera prácticamente unánime.

Panic! At the Disco contó con 8 álbumes de estudio en toda su carrera musical: “A Fever You Can’t Sweat Out” (2005), “Pretty. Odd.” (2008), “Vices & Virtues” (2011), “Too Weird to Live, Too Rare to Die!” (2013), “Death of a Bachelor” (2016), “Pray for the Wicked” (2018), y “Viva Las Vengeance” (2022).

También realizó varias participaciones en vivo con diversas bandas, principalmente con Fall Out Boy, que fue la que los ayudó a impulsar su carrera tanto en Estados Unidos como a nivel internacional a través de giras y festivales. Este grupo, en cambio, va a lanzar su próximo álbum en los siguientes meses, como te contamos en este enlace.

¿Tú también compartes el sentimiento de que nuestro corazón emo llora porque Panic! At the Disco anunció su separación? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

