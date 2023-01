¡Nuestro corazón emo se emociona! Fall Out Boy vuelve con nuevo álbum; ¿Por qué tardó Fall Out Boy tanto tiempo en regresar?; Lo más importante que hay que saber sobre Fall Out Boy

¡La larga espera por fin terminó y nuestro corazón emo se emociona! Fall Out Boy vuelve con nuevo álbum a casi cinco años de haber lanzado “Mania”, su séptimo disco de estudio, y aquí te revelamos todo lo que sabemos al respecto hasta ahora.

¡Nuestro corazón emo se emociona! Fall Out Boy vuelve con nuevo álbum

Muchos pensaron que Fall Out Boy ya había decidido alejarse de la escena musical ya que no había lanzado nada nuevo en los últimos casi cinco años tras el lanzamiento de “Mania”, su séptimo trabajo en estudio, y este miércoles la banda llegó para ponerle fin a los rumores de una posible separación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De acuerdo con Variety, la banda realizó un nuevo contrato con las productoras Fueled by Ramen y Elektra Records para trabajar en el que será su octavo álbum de estudio, el cual saldrá a la venta el próximo 24 de marzo bajo el título de “So Much (for) Stardust”.

Y para que el público no coma ansias, el grupo también estrenó hace unos días el primer sencillo y videoclip del disco, “Love From the Other Side”, que tendrá su primera presentación en vivo este mismo miércoles en el programa “Jimmy Kimmel Live”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El video de la canción, dirigido por David Braun y Open the Portal, se convirtió en un agasajo para todos los fanáticos de la banda, ya que muestra, muy al estilo de Fall Out Boy, una escena de cuento de hadas elaborado por un abuelo (interpretado por uno de los miembros del grupo, Pete Wentz) para su nieta.

La escena de apertura del video recuerda mucho a la película “La Princesa Prometida”, en la que se ve al abuelo acercándose a un librero con varios títulos que hacen alusión tanto a historias populares en la literatura infantil como a bandas emo inspiradas en estos textos, como “Good Charlotte’s Web”, The Weezer of Oz”, “The Giving Plain White Tee”, “Catch-182″, entre otros.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En la historia del video la banda se embarca a una nueva aventura náutica con tintes de comedia, que tiene ciertas bromas que hacen referencias a su historia, como una “Isla Emo”, y una “Winnetkaland”, haciendo alusión a Winnetka, la ciudad natal del grupo, en Chicago.

¿Por qué tardó Fall Out Boy tanto tiempo en regresar?

Los fanáticos del grupo han hecho varias especulaciones a la “pausa” que la banda se tomó entre 2018 y el año actual, apuntando a que quizás el grupo decidió tomarse un merecido descanso y a que la pandemia de coronavirus afectó a que lograran lanzar algo nuevo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Algo hay de cierto en ello, pero la razón principal está más bien ligada con el uso de la tecnología y un tema nostálgico, como lo dejó ver el vocalista y guitarrista de la agrupación, Patrick Stump, a través del comunicado de prensa oficial del anuncio del nuevo disco.

“La tecnología ha hecho que sea realmente fácil hacer discos mucho más rápido en estos días. No hay nada de malo en ello, y esa espontaneidad puede ser emocionante. Pero nosotros quisimos volver a la forma en que solíamos trabajar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Quisimos hacer un disco elaborado con mucho amor, deliberado y guiado con paciencia, como si alguien te preparara una comida delicada. No soy un tipo orgulloso, pero sí siento bastante orgullo de este disco”, comentó el músico.

Y es que justamente este disco se siente como una especie de “regreso a casa”, ya que el primer álbum de Fall Out Boy se produjo, justamente, por Fueled by Ramen, se lanzó en 2003 y se distribuyó por Elektra Records desde el 2018.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Para esta producción, la banda volvió a hacer migas con el productor musical Neal Avron, quien los apoyó en la realización de tres de sus álbumes: “From Under the Cork Tree” (2005), “Infinity On High” (2007) y “Folie à Deux” (2008).

“Nuestra banda ha sido un proyecto artístico en curso desde hace 20 años, y sabemos que ha habido muchos puntos de inicio a lo largo de ese viaje”, agregó Pete Wentz, bajista de la agrupación, en el comunicado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Queríamos crear un álbum que fusionara esos puntos; algo nuevo, pero tallado a partir de nuestra base. Fueled By Ramen y Elektra parecieron el hogar perfecto para lograr esto”.

Y la banda fue recibida con los brazos abiertos por Johnny Minardi, vicepresidente de A&R de Fueled by Ramen/Elektra, quien dijo que aunque ya pasaron 20 años de su álbum debut, la empresa no ha dejado de seguir sus pasos y ahora se siente orgullosa de volver a formar parte de su siguiente capítulo musical.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Al crecer en Chicago, tuve el privilegio de ver a Fall Out Boy tocar en lugares de bricolaje alrededor de la ciudad, y finalmente verlos convertirse en las superestrellas mundiales que conocemos hoy”, apuntó.

“Son una banda verdaderamente especial que ha alterado el panorama de la música rock y que evoluciona continuamente con cada nuevo lanzamiento. Han hecho un álbum increíble y no podemos esperar a que el mundo lo escuche”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo más importante que hay que saber sobre Fall Out Boy

Para aquellos que no conocen realmente a la banda, basta decir que Fall Out Boy es una agrupación de música rock/pop muy aclamada no sólo entre el público emo y los amantes del género, sino también por fans del punk y el rock alternativo.

Se compone, principalmente, por el vocalista Patrick Stump, el bajista Pete Wentz, el guitarrista Joe Trohman y el baterista Andy Hurley. El grupo se formó en 2001, pero hizo su aparición debut hasta el 2003, con el álbum “Take This To Your Grave”, momento desde el cual se convirtió en uno de los grupos pop-punk más importantes de este siglo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuenta con siete álbumes de estudio, y el más reciente de ellos, “Mania”, incluso recibió una nominación al Grammy a Mejor Álbum de Rock en el 2019. A estos premios, los más importantes de la música a nivel mundial, también fueron nominados a Mejor Artista Nuevo en 2006.

¿Qué opinas de que Fall Out Boy vuelve con nuevo álbum este año? ¿Tu corazón emo se emocionó también con el anuncio? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte