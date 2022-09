“Odio al Doctor Simi”: Mira a Rubén Albarrán destruir muñeco en concierto de Café Tacvba

El vocalista de la banda de Satélite le arrancó la cabeza a un Doctor Simi en un concierto en Bélgica.

La “tradición” de lanzar muñecos del Doctor Simi al escenario continúa en México, pero no todos lo han tomado tan bien. Hace no mucho te contamos de distintas bandas y artistas a las que no les gustó el extraño gesto, como The Strokes o Interpol. Ahora fue el turno de Rubén Albarrán de Café Tacvba, quien le arrancó la cabeza a un juguete del Doctor Simi al estilo de Ozzy Osbourne cuando hizo lo propio con un murciélago vivo.

En un concierto de la banda mexicana en Bruselas, Bélgica, alguien lanzó un Doctor Simi al escenario. Rubén Albarrán lo tomó en sus manos y agradeció el gesto: “Muchas gracias, el detalle es muy bonito, pero la verdad es que odio al Doctor Simi”, confesó (no sabemos si por motivos políticos o artísticos). Pidió disculpas a las personas que le dieron el muñeco y después le retorció la cabeza. En el video se escucha al público pedirle que no lo haga, pero él continúa hasta que le arranca la cabeza y finaliza: “¡Querían sangre!”.

Para echarle más limón a la herida de los fans que esperaban que abrazara o acunara al objeto inanimado, Rubén mordió la cabeza del Doctor Simi y la escupió hacia el escenario. Después le arrancó el relleno y, con la ayuda de Joselo Rangel, entre los dos terminaron por destruirlo en un gesto catártico.

Mira el video a continuación:

La figura del Doctor Simi es muy querida en México (al menos en su forma de peluche, cabe aclarar). Más allá de que representa a una conocida cadena de farmacias, el muñeco es relativamente barato, fácilmente personalizable y suficientemente ligero como para ser lanzado hasta el escenario de un concierto. Lo que haga la banda cuando el Doctor Simi llega a ellos, es cosa suya.

