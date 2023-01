¡Otro plagio! Quevedo es acusado de copiar ‘Punto G’ y cambia final de la canción

El artista español aseguró que la parte que utilizó en ‘Punto G’ es un homenaje al trapero puertorriqueño Brytiago, pero todo se salió de control y tuvo que modificar la canción.

Al parecer estamos en la era de los plagios de canciones, pues luego de conocer la polémica que vivió Bellakath con su canción ‘Gatita’ y después Shakira en la BZRP Music Sessions #53, ahora le tocó el turno al cantante español de reggaeton y trap conocido como Quevedo, quien fue acusado de plagio por parte de Brytiago.

El canario, arrancó el 2023 con el lanzamiento de su primer material discográfico llamado ‘Donde quiero estar’ el 20 de enero, sin embargo, no todo le pintó tan bien como esperaba, pues antes tuvo que modificar el final de su éxito ‘Punto G’, el cual hasta lleva el mismo nombre que la canción del trapero puertorriqueño.

Brytiago acusa de plagio a Quevedo por ‘Punto G’

El artista puertorriqueño aseguró en diciembre de 2022 que el español no sólo copió el nombre de la canción que sacó en el 2016, si no también 15 segundos de la misma.

Además, a través de sus redes sociales dijo que Quevedo no le pidió permiso para usar el nombre y el estribillo de su tema y hasta rechazó colaborar con él antes y después de lanzar la canción.

¿¡Khé!? Aquí es donde entra toda la polémica, pues resulta que Brytiago se acercó a Quevedo para proponerle una colaboración, pero éste no sólo se negó, si no descaradamente usó parte de ‘Punto G’ en su propia canción llamada igual.

Hace unos días el manager de #Brytiago dijo en una entrevista que demandaron a #Quevedo por copiar en la canción "Punto G". Quevedo en un comentario en TikTok dijo que lo hizo en modo de homenaje y hace unas horas Brytiago le dedicó una historia al artista Canario tirándole beef. pic.twitter.com/2kD5tSUbKk — Trap World Official ™ (@TrapWorldOffic1) December 29, 2022

En respuesta, el español aseguró que usó esos 15 segundos de música de Brytiago para ‘hacerle un homenaje al tema’, ya que supuestamente lo marcó mucho cuando era joven, pero lo que no sabía, es que el uso sin permiso legal de un fragmento musical sí es plagio.

Por su parte el puertorriqueño narró en sus stories de Instagram que tuvo varios intentos de acercamiento con el español, pero solo lo ignoró. Eso sí, le señaló que no necesita un porcentaje de las ganancias por usar parte de su track original, si no aseguró estar tranquilo por ser dueño de sus master y bajita la mano mencionó lo que pasaría, es decir, un artista con piezas registradas siempre puede demandar y al parecer así fue...

¿Lo demandó?

El manager de Brytiago mencionó en una entrevista que sí demandarían a Quevedo por plagio y hasta le advirtió que los abogados le iban a llamar.

Javier "Cholongo", manejador de @BryTiago , reveló en #MoluscoTV que demanda a Quevedo por el tema "Punto G".



Entrevista completa por #MoluscoTV en YouTube. pic.twitter.com/aAQEMAbAqS — Molusco (@Moluskein) December 28, 2022

Al parecer todo sucedió así, ya que Quevedo tuvo que modificar el fragmento que utilizó para su canción, el cual es “La bebecita sabe que no hay nadie como yo. El único que le activa su punto G soy yo. Fuma y se arrebata, me llama y solita, se mata, de eso se trata”.

Ahora las nuevas estrofas son: “Y te toqué el punto G, me enchulé, sigue guayándole, sigue guayando, sigue guayándole, sigue guayando. Punto G, le enchulé, hasta abajo bebé, hasta abajo, hasta abajo bebé, hasta abajo”.

Aunque el cantante canario no ha mencionado nada al respecto, lo más probable es que aprendió la lección, pues no todo se trata de hacer un homenaje, si no siempre se debe llegar a acuerdos para evitar cuestiones legales que les perjudique como en este caso.

