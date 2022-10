Pati Chapoy y el día que reseñó el “estraño” concierto de Björk

Uno de los momentos más memorables de la televisión abierta mexicana.

2017 será por siempre recordado como el año en que la televisión nos dejó uno de sus momentos más sublimes. Casi nunca vale la pena ver ‘Ventaneando’, el programa de chismes del espectáculo que lleva varias décadas como uno de los más vistos en México. Sin embargo, hubo un día en que su conductora, Pati Chapoy, habló de un tema que le incumbe a todos los fans de Björk: el concierto de la islandesa en el Auditorio Nacional el 29 de marzo.

Pati Chapoy cuenta a Pedrito, Daniel Bisogno y compañía que fue al concierto de Björk. De ahí salió la ahora famosa frase “muy interesante pero muy estraño”, que fue como la periodista describió el show.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Es un espectáculo, para mi gusto, muy interesante pero muy estraño”, dice Pati. “Primero se presentó con más o menos unos 30 músicos, todos de cuerda. Ella es un personaje muy extraño. Sale con una ropa maravillosa, con antifaz que simula también parte de una corona o una gorra. Maneja todo el tiempo, qué te puedo decir... el misterio, de alguna forma”.

La reseña de la periodista continúa describiendo las restricciones que existían para grabar o fotografiar el concierto (a pesar de que las imágenes que se muestran, irónicamente, fueron tomadas desde el público con lo que parece un celular): “Quiero comentarles que, a solicitud de ella, no se pueden tomar fotografías ni videos durante el show porque dice que eso la distrae, no nada más a ella sino a todas las personas que quieren ver el show en vivo”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“A diferencia de la mayoría de los conciertos que se realizan en la Ciudad de México, sus seguidores no corearon ni gritaron las letras de sus piezas. Tan solo se dejaron seducir y deleitar. Esta joven hizo una pausa de media hora durante el show para cambiarse de ropa”. Es ahí donde interviene Daniel Bisogno para preguntar si “se cambió de calzones”.

“Nadie se salió”, dice Pati. “Todo el mundo estábamos esperando la posibilidad de además de lo que estábamos escuchando, escucháramos otra cosa. Primero fueron cuatro o cinco canciones, 25 o 30 minutos esperando que se cambiara, regresó, cantó tres canciones, se volvió a meter... pero todo el público, con mucho respeto, muy impactados de esta mujer”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y Pati sigue con lo que puede rescatar del show: “A mí me pudo encantar la forma en que se vistió y la forma en que salió, tiene una voz fuera de serie, y canta en islandés”. Pero ahí siguen las quejas: “Cuando canta en islandés pues tú no entiendes absolutamente nada, y eso va en contra de un espectador que está esperando conocer un poco más, porque no te identificas con la letra”.

Finalmente, el veredicto es que fue un concierto “fuera de serie” y describe a Björk como “una niña que se está divirtiendo y disfrazando todo el tiempo”. Y, como el programa es ‘Ventaneando’, no podían despedirse sin hablar de la vida privada de alguien: “Recientemente se divorció de su marido después de 14 años de vivir juntos, el marido es un artista plástico literalmente, me comentan que es como sangriento”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Puedes ver la reseña completa aquí:

Bloque HTML de muestra