Paul McCartney muestra su apoyo a Johnny Depp y proyecta su imagen en concierto

El actor y el exBeatle son grandes amigos desde hace tiempo, y este último no dudó en expresarle su apoyo en su presentación en Seattle.

En medio del juicio contra Amber Heard, en el que Johnny Depp la demanda por 50 millones de dólares después de que ella lo acusara indirectamente de violencia doméstica, son muchos los artistas que han manifestado su apoyo al actor. Incluso cuando se ha alegado con evidencia que ambos ejercieron violencia física y emocional durante su matrimonio, artistas como Paul McCartney no han dudado en manifestar públicamente su apoyo: el cantante lo hizo ahora en su concierto en Seattle.

El video fue compartido por la filántropa y esposa de Eddie Vedder, Jill Vedder. “Podría ser controversial compartir esto, no me importa”, escribió. “Solo sé que es un caballero. Y aunque apoyo a las mujeres y al movimiento Me Too, también conozco mujeres que han destruido las vidas de hombres buenos e inocentes”.

Es sabido que el exBeatle y el actor son grandes amigos desde hace tiempo y han colaborado juntos en distintos proyectos, como los videos de McCartney en los que Depp ha tenido apariciones estelares. McCartney también apareció en ‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’, en donde interpretó el papel que previamente tuvo Keith Richards, de los Rolling Stones.

En el juicio, que se lleva a cabo en Virginia, Amber Heard ha declarado que Johnny Depp la golpeó cuando ella le preguntó por uno de sus tatuajes y después de la Met Gala de 2014, cuando ella llegó a pensar que su entonces esposo le había roto la nariz, entre otros episodios de violencia física y emocional. Un psicólogo dijo al jurado que la violencia que Depp habría ejercido contra Heard estaban motivados por los “celos obsesivos” de él y su deseo por controlarla. Por otra parte, el equipo de Johnny Depp niega que eso haya ocurrido y aseguran que Amber Heard también habría sido violenta hacia él durante su matrimonio.

