Picnic Festival 2022: Así se vivió el segundo fin de semana con ‘Pura Vida’ en Costa Rica

Costa Rica se llenó de música, baile y una vibra especial, corroborando la ‘Pura Vida’.

Después de dos años caóticos sin música en vivo y refugiándonos únicamente en las pantallas, ya sea reviviendo conciertos o visualizando los famosos lives, regresamos a la normalidad entre una ola de presentaciones en solitario y los esperados festivales, tanto en México como en el mundo. Tuvimos la oportunidad de estar en Picnic Festival en Costa Rica.

Los festivales regresaron para quedarse y para recordarnos el porqué la música en vivo nos hace sentir vivos. Picnic Festival en su 7ma edición fue el claro ejemplo entre una mezcla de sonidos, ritmos y mucha emoción, durante su segundo fin de semana, que se llevó a cabo el 30 de abril de 2022.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Nunca antes habíamos vivido un festival en otro país, y nuestra primera vez en Picnic Festival fue maravillosa desde que llegamos a Costa Rica, un país tan acogedor como colorido y tropical . Y aunque desde el comienzo hasta casi el final no dejó de llover, eso no fue impedimento para tener una de las mejores experiencias de nuestra vida.

Con mucho talento costarricense, latino y también azteca en el line-up, desde un principio sabíamos que el segundo fin de semana de Picnic Festival iba a ser increíble.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Costa Rica nos recibió con los brazos abiertos en Picnic Festival

De las primeras bandas costarricenses que pudimos ver en vivo fue Entrelíneas, liderada por Mau Madriz, con una propuesta que prendió el escenario Stage 506. Entre temas como ‘Se Siente Bien’, ‘Hasta Ver Salir el Sol’ y ‘Despiértame al Llegar’, los originarios de Costa Rica pusieron a todos a bailar, un gran augurio de que iba a ser un gran día.

“Ha sido una emoción lindísima porque ha sido mucho acumulado, estos dos años no hemos tenido oportunidad de tocar en una tarima grande con la gente, que todos estuvieran felices con sus cervezas sin mascarilla por primera vez en dos años”, nos comentó Mau Madriz, en entrevista con Cultura Colectiva.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y añadió: “Así que por momentos del show me sentía como en un sueño, como que llevas tanto tiempo de tener esas ansias acumuladas de tener un show grande, cada vez que salían los efectos sentía una emoción lindísima, además de que estamos en casa, es nuestra gente”,

“Todavía es más lindo la gente que decide dejar de ver un artista que nunca está en Costa Rica para verte a ti en ese momento, así que estamos demasiado agradecidos, disfrutamos muchísimo el show, contentos de estar en un festival tan grande”, señaló.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Luego de ponernos a cantar y bailar con @Entrelineascr, @maumadriz nos contó cómo la pasó en el @PicnicFestCR y nos adelantó cuándo podremos verlos en México. 🇲🇽🇨🇷 pic.twitter.com/3cUh2BetaN — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) May 4, 2022

El segundo fin de semana de Picnic Festival fue una fiesta de Pura Vida en Costa Rica, con mucho talento nacional, además de disfrutar de Entrelíneas, también se presentaron artistas como Fatima Pinto, Voodoo y Chillax, así como 424, quienes cerraron el Stage Jogo.

Mexicanos en el Picnic Festival 2022

La bandera de México estuvo presente en el Picnic Festival, ¡vaya sentimiento! Ximena Sariñana se adueño de las primeras horas del festival y con todo y lluvia, logró que decenas de almas se reunieran en el escenario Stage Jogo, para corear sus éxitos como ‘Sin ti no puede estar tan mal’ y ‘Cobarde’: “Mírame a la cara y no me mientas, tú no lloras. Si tan fácil te enamoras y nuestro amor duró unas horas...”; entre otros temas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En entrevista con Cultura Colectiva, Ximena Sariñana nos platicó sobre su presentación: “Fue muy bonito, sobretodo porque estamos comenzando la gira, todo es fresco, todo es nuevo, sigue siendo también como una especie de calentamiento de motores, estar mucho tiempo sin tocar, es súper bonito reconectar con el público y alimentarte de ellos y de su energía”.

Platicamos con @ximenamusic luego de su increíble participación en el @PicnicFestCR. 🇲🇽🇨🇷 pic.twitter.com/abZuDK4DHa — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) May 4, 2022

Además de Ximena Sariñana, Picnic Festival también recibió a Julieta Venegas, quien puso a todos los costarricenses a cantar temas como ‘Me voy’, ‘Eres para mí', y en la imaginación los impermeables se convirtieron en velos de novia con ‘Andar conmigo’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por su parte, Reik también conquistó el escenario principal Stage Picnic con éxitos que retumbaron en San José, Costa Rica. Tal fue el caso de ‘Inevitable’ y el momento emotivo con ‘Ya me enteré' y ‘Creo en ti’.

Moenia la rompió: Su presentación estuvo llena de éxitos desde ‘No dices más’, ‘¿En qué momento?’ hasta la hora del calentamiento con ‘Ni tú ni nadie’, y también armaron un ‘Manto estelar’ a pesar de la lluvia con un: “¿A quien me llevaría a mi destino astral? Hermosa compañía para la eternidad, no sería a ti, no sería a ti. Esta vez ya no sería así”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin duda, la banda que también puso en alto el nombre de México fue Zoé con clásicos y también con temas recientes. No pudieron faltar ‘Labios rotos’, ‘No me destruyas’, ‘Love’, ‘10 A.M.’ y todo salió de control con ‘Vía Láctea’. Fue un orgullo saber y escuchar cómo el talento mexicano es querido y coreado en Costa Rica.

Picnic Festival fue una fiesta latina

El segundo fin de semana de Picnic Festival fue inolvidable, y además de todas las propuestas ya antes mencionadas, se sumaron muchos proyectos más, quienes armaron la fiesta e hicieron que todos nos sintiéramos orgullosos de ser latinos, como si fuéramos uno mismo. Boza abrió el escenario principal con temas como ‘Hecha Pa’ Mí'.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Uno de nuestros favoritos fue Guaynaa con su peculiar ritmo y una carisma inigualable que irradió en el escenario, puso a todos a bailar con temas como ‘Chica ideal’, ‘Perreo Intenso’ y claro que ‘Se te nota’: “Se te nota que quieres de mi boca, cuidao que si te toca, no vas a querer parar”.

Minutos previos a su presentación en el escenario principal, pudimos platicar con Guaynaa, quien nos contó: “Muy contento, ya he venido aquí anteriormente, viví aquí uno o dos meses de hecho, y tengo muchas amistades bonitas que representan algo bien lindo en mi vida pero nunca había venido a cantar, esta es la primera vez en el Picnic, estoy bien emocionado, se torna algo más sentimental, más cercano a mí porque Costa Rica forma parte de mi desarrollo como artista”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Antes de encender el escenario del @PicnicFestCR, @Guaynaa_ platicó con nosotros y se robó nuestros corazones. 😍🇲🇽🇨🇷 pic.twitter.com/xGPFCMLBXk — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) May 5, 2022

En el mismo escenario, también se presentaron Mau & Ricky con sus éxitos como ‘Ya no tiene novio’, ‘Papás’ y ‘Mal Acostumbrao’; luego fue momento de Rauw Alejandro con canciones como ‘Desesperados’, ‘2/Catorce’ para concluir con su clásico ‘Todo de ti’.

El encargado de cerrar con broche de oro el Picnic Festival fue Carlos Vives y lo hizo de una manera maravillosa, uniendo a varias generaciones en el unísono y poniendo a su Colombia siempre en alto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El colombiano interpretó temas como ‘Canción bonita’, ‘Robarte un beso’, ‘La bicicleta’, invitó al escenario a Mau & Ricky para cantar ‘Besos a cualquier horario’, y concluir en una fiesta con ‘Colombia, Mi Encanto’.

Vivimos al máximo la Pura Vida en Costa Rica, el Picnic Festival nos acogió de una manera inolvidable con propuestas musicales que nos hacen sentir orgullosos del poder latino. ¡Estamos listos para el 2023!

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Fotos tomadas por: Esteban Méndez.

Podría interesarte