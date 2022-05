“Pienso que ya estoy viejo”: James Hetfield de Metallica llora en pleno concierto

El vocalista de la agrupación tuvo un momento sentimental con sus fans.

Metallica es una de las agrupaciones más importantes de metal. Dentro de su discografía tienen álbumes como “Master of Puppets” y “Kill ‘Em All”, que los han colocado como una banda de culto.

Con el paso de los años, Metallica ha realizado giras bastante exitosas, y aunque en ocasiones ha tenido detractores, la banda tiene un gran número de seguidores que los han acompañado desde 1983, año en el que hicieron su debut.

Con más de 30 años de carrera, es normal que los años empiecen a pesar, algo que externó el vocalista James Hetfield, quien en pleno concierto durante la gira que están llevando a cabo en Latinoamérica, se soltó a llorar frente a todo el público.

Puede ser que esta sea una de las fotografías mas emotivas que haya visto de @Metallica : pic.twitter.com/s6WVkY4u00 — Luis Javier (@LuisJaJa) May 15, 2022

La razón del llanto, fue que Hetfield confesó a los asistentes, que antes de salir a dar el concierto, se sentía inseguro de sí mismo y demasiado viejo para seguir dando shows.

“Tengo que decirles que no me sentía muy bien antes de venir. Me sentía inseguro, pienso que ya estoy viejo y no puedo tocar esta mierda. Es lo que me decía en mi cabeza”, dijo.

En la presentación celebrada en Belo Horizonte, se puede ver a James hablar al micrófono y decir estas palabras, aunque también relató que sus compañeros de agrupación lo han ayudado a lidiar con las inseguridades y los sentimientos que han aflorado ahora que ya tiene 58 años de edad.

Fue cuando dio este discurso, que los demás músicos dejaron sus instrumentos y tuvieron un momento conmovedor al darse un abrazo grupal, hecho que generó aplausos entre el público que ovacionó a la banda por demostrar que también son vulnerables y que tienen una amistad solida.

En redes sociales se hizo viral este momento y los seguidores de Metallica mandaron mensajes de amor y aliento al vocalista.

James Hetfield en el show de @Metallica en Belo Horizonte, Brasil.



Habló al público de sus inseguridades, mostró su lado más vulnerable y agradeció tener a su 3 hermanos de

carretera durante los últimos 40 años.#Metallica #JamesHetfield #14Mayo pic.twitter.com/6HTLCoxWQN — ʟᴜɪs ᴠɪʟʟᴀʟᴏʙᴏs (@VillaIobosLuis) May 15, 2022





