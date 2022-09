Placebo cancela su concierto en México: Esto es lo que sabemos

Después de muchos rumores al anunciarse la cancelación del concierto de Placebo en Estados Unidos y Canadá, hoy se confirmó que el concierto en la Ciudad de México que tendría lugar el 12 de septiembre, tampoco se llevará acabo. Tanto Brian Molko como Stefan Olsdal comunicaron en días pasados a través de sus redes sociales que las fechas programadas para EU y Canadá se pospondrían debido a un tema de logística y problemas con sus visas, lo que dejó a los fans mexicanos con incertidumbre, ya que faltaba solo una semana para el tan esperado concierto, sin embargo, esto ya fue confirmado por Vondré, quien abriría el concierto de la banda británica en tierras mexicanas.

La noticia la compartió en Twitter en donde respondió al comunicado haciendo las sospechas oficiales y sin una fecha para reagendarlo en puerta, lo cual nos rompió el corazón a todos.

💔🐺 ya sabemos que si es oficial que también en CDMX se pospone la fecha con @PLACEBOWORLD en cuanto tengamos fecha nueva les haremos saber. https://t.co/KAiqnb2F2L — Vondré (@vondremx) September 5, 2022

“Ya sabemos que si es oficial que también en CDMX se pospone la fecha con Placebo, en cuanto tengamos fecha nueva les haremos saber”, decía el tristísimo tweet, sin embargo, no hay palabra aún de Molko, Olsdal o la cuenta oficial de la banda, aunque seguro solo es cuestión de tiempo para que lo anuncien.

En el concierto Placebo presentaría su nuevo material, Never Let Me Go, un disco que retoma su lado oscuro “esperanzador” con rolitas muy buenas como “Surrounded by Spies” , aunque también esperábamos alguna que otra oldie de esas que siempre viven en nuestros corazones, pero no nos queda más que esperar para las nuevas fechas y ponernos los discos para no empezar tan mal la semana.

