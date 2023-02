Poncho Herrera sí es parte del reencuentro de RBD... aunque no lo veremos en el escenario

Poncho Herrera fue parte del reencuentro de RBD y pieza clave para su gira final.

Poncho Herrera fue parte del reencuentro de RBD aunque no lo veremos en el escenario… y es que los integrantes de una de las telenovelas más exitosas de América Latina causaron un gran impacto luego de anunciar su próxima gira tras más de 15 años de no pisar un escenario juntos. Cada una de sus presentaciones ha quedado agotada y millones de personas están felices de que, por fin, el sueño se hará realidad.

Por desgracia, no todo fue felicidad durante el reencuentro de RBD, pues de los seis integrantes originales, sólo podremos ver a cinco en el escenario, pues el actor Poncho Herrera comunicó que él no sería parte de los eventos debido a complicaciones con su agenda. Asimismo, el famoso mexicano aclaró que Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann siguen siendo sus grandes amigos y no existe ningún tipo de conflicto entre ellos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Poncho Herrera y su papel en el reencuentro de RBD

No todo ha sido distancia entre los seis miembros, pues Alfonso Herrera jugó un papel muy importante en uno de los reencuentros de RBD, de hecho, es a él a quien le debemos la icónica fotografía de su encuentro tras más de diez años de no verse.

El actor que le dio vida a Diego Bustamante fue el encargado de revelar, a través de una entrevista de radio, que fue Alfonso Herrera el encargado del reencuentro de RBD de 2019; recordemos que dicho momento consistió en una cena de los seis miembros tras once años de no verse, este instante claro que fue merecedor de fotografías de celebración y, sin duda, despertaron ilusiones de una posible gira o alguna colaboración.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“La verdad es que llevábamos once o doce años sin vernos y se nos hizo importante. No lo hacíamos porque la gente iba a hablar que si iba a haber un reencuentro, no, no queríamos como este ruido en nuestras carreras personales, pero dijimos, es momento de vernos, de hecho, Poncho fue el que nos habló a todos y dijo ‘vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar’”, confesó el actor.

La reunión fue una gran oportunidad para que los actores se pusieran al tanto de sus vidas y reconectaran luego de una década sin estar todos juntos, aunque siempre han mantenido el contacto por redes sociales, sus agendas eran las responsables de que no hubiera un encuentro físico.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De acuerdo con el actor de Diego Bustamante, en aquel momento no existía la posibilidad de un reencuentro musical, el objetivo de la reunión fue sólo verse y hablar de la vida en general, sin embargo, los fans seguían escribiendo y pidiendo algún proyecto juntos.

El actor que le dio vida a Miguel Arango ha aclarado que, aunque no forma parte de la gira final de RBD y que no haya asistido a la boda de Maite Perroni, no tiene nada en contra de sus compañeros, al contrario, les deseó el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Parece que siempre no se nos hará ver a Poncho Herrera junto a RBD una vez más.

Podría interesarte