¿Por qué las mujeres son tachadas de “locas” y a los hombres los engrandecen?

La industria musical se ha encargado de arruinar carreras a las mujeres que demuestran ciertos problemas, pero a los hombres los catalogan como “artistas incomprendidos”.

En las últimas semanas se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de la carrera de Britney Spears, quien durante décadas ha sido duramente criticada por sus problemas de salud mental (que no afectan más que a ella y a su familia), mientras que por otra parte, artistas hombres como Kanye West, han demostrado actitudes racistas, homófobas, antisemitas, pro-vida y una larga lista, que sí difunden discursos de odio y perjudican a la sociedad, pero que únicamente es catalogado por estas como “un artista incomprendido”.

Vemos por separado los casos...

Britney Spears, la inolvidable princesa del pop

No cabe duda que en la década de 1990, Britney Spears se coronó como la princesa del pop, un título que le queda pequeño, ya que se abrió camino en la industria siendo adolescente, colocó grandes hits como Baby One more time, Lucky, Toxic, entre otros. Además protagonizó películas e impuso varias tendencias en la moda que siguen perdurando hasta nuestros días.

La carrera de Spears se vino abajo, debido a que comenzó a sufrir problemas de salud mental, esto gracias a la máxima exposición que recibió en los medios de comunicación, los cuales la acosaban día y noche. También su padre, James Spears, quien la explotó durante todos esos años.

El resultado fue una joven enojada, que llegó a una crisis que la hizo raparse, lanzar groserías a los medios e irse alejando de los reflectores.

Ella siempre fue juzgada. Un ejemplo es el de 2002, cuando a los 21 años, Justin Timberlake terminó su noviazgo con Britney y decidió dedicarle la canción Cry Me A River, la cual tuvo un video polémico en el que contrató a una doble de la intérprete y expuso que ella le fue infiel.

Por si fuera poco, acudió a varios programas de radio y reveló que Britney y él habían tenido relaciones sexuales, esto a pesar de que habían prometido abstinencia hasta el matrimonio.

Todo esto terminó en una campaña de desprestigio hacia Britney, quien fue juzgada como “zorra”, recibió odio por parte de los fans, por culpa de que su ex novio misógino la humilló públicamente.

Lo curioso es que nadie juzgó a Timberlake por sus acciones e incluso siguió creciendo su carrera, mientras que la de ella se vino abajo. Tampoco prestaron atención en que el líder de NSYNC también arruinó la carrera de Janet Jackson al exponerla en el Super Bowl y arrancarle parte de su vestuario con el que mostró el pezón, un acto que ella ha dicho mil veces que no fue planeado, y que tuvo consecuencias graves en su futuro musical.

Pero regresando a la princesa del pop, los problemas de salud de la cantante, hicieron que la catalogaran como “loca” y esto afectó gravemente a su éxito, incluso la pusieron bajo la tutela de su padre, quien decidía absolutamente todas las cosas que ella tenía permitido o no hacer, esto aunque ella ya era una mujer adulta.

Durante décadas fue oprimida, hasta tal punto que las personas comenzaron con el movimiento Free Birtney, con el que fue liberada hasta que cumplió ¡40 años! y se libró de la tutela de su papá.

Ahora, con su gran regreso, que lo hizo de la mano de Elton John con la canción Tiny Dancer, una nueva versión del clásico de 1971 del compositor británico, parecía que resurgiría, pero pasó lo contrario, las personas siguen manchando su enorme talento y éxito, con los problemas que tiene en su vida personal, que en realidad no nos competen a nadie.

Dejando claro de nuevo, que el mito de la mujer “loca”, histérica” y “no racional” sigue impregnado en nuestra sociedad, y es por el que juzgan a las mujeres en cualquier rama.

Kanye West, el autoproclamado “dios” que deberían cancelar

Lejos del debate que existe entre cancelar o no a las personas, así como la cuestión de separar a la obra del autor, el caso de Kanye West es fácil de comparar con el de Britney, ya que ambos son figuras públicas que se dedican a la música, padecen enfermedades mentales y reciben exposición en los medios.

Durante su larga trayectoria, Kanye West ha utilizado su enorme fama para difundir discursos de odio, sin que nadie lo señale de verdad, y al contrario, únicamente es juzgado de “artista difícil o incomprendido”.

En múltiples ocasiones ha demostrado lo machista que es y cómo humilló, acosó y violentó a su ex esposa Kim Kardashian en repetidas ocasiones. Incluso lanzó un video en el que enterraba vivo a Pete Davidson, quien fue novio de la empresaria durante algunos meses.

También tuvo un colapso durante una conferencia en la que se postuló como candidato a ocupar el puesto de presidente de Estados Unidos, en el que se soltó a llorar con un discurso en el que reveló secretos íntimos de su entonces esposa Kim, principalmente asegurando que estuvieron a punto de abortar a su primogénita.

Ahí no termina la situación, ya que le han cancelado en varias ocasiones sus cuentas de redes sociales por difundir discursos racistas. Además utilizó su pasarela del Fashion Week para lanzarse en contra del movimiento Black Lives Matter y recientemente fue acusado de anti semita por una serie de comentarios bastante violentos que enojaron a todos en Estados Unidos.

Bien acaba de decir David schwimmer (Ross en Friends) “Kanye West claramente tiene problemas de salud mental y los discursos que emite son peligrosos”, con respecto a su última polémica, y sí, el rapero que se hace llamar Ye está diagnosticado con trastorno bipolar, pero en múltiples ocasiones ha declarado que no piensa atenderse.

A pesar de todas estas polémicas, Kanye sigue siendo considerado un gran músico, grandes firmas de lujo como Balenciaga trabajan con él, nadie le pone una tutora o tutor para que controle su vida, y su carrera sigue a la alza.

Aunque de momento haga enojar a toda la población de Estados Unidos, su carrera sigue intacta, y la siguiente semana ya todos habrán dado vuelta a la página...

Mientras que grandes artistas como Sinead O’connor (fue cancelada por acusar a la iglesia católica en un programa en vivo) o M.I.A, que vio truncada su carrera por una denuncia que hizo, siguen bajo la sombra, por ser consideradas “locas”.













