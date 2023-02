¿Se viene show sorpresa? Miley podría cantar ‘Flowers’ en los Grammy 2023

Aparentemente Miley Cyrus no fue a los Grammys 2023 y hay toda una serie de teorías al respecto, incluida la posibilidad de un show sorpresa.

Desde hace días Miley Cyrus es la número uno en la lista de Billboard y en nuestros corazones con su tema “Flowers”.

No sé ustedes, pero yo y varios miles de twitteros deseábamos verla en los Grammy 2023. Desafortunadamente, podríamos quedarnos con las ganas, pero también podríamos ser testigos de una de las más grandes sopresas de la noche.

Se dice que Miley Cyrus podría hacer una presentación sorpresa.

¿Por qué Miley Cyrus no fue a los Grammys 2023?

Primero lo primero: pronto supimos por Instagram que no la veríamos en la alfombra roja. No compartió nada, ni en historias ni en posteos.

Y es que no fue nominada este año y no fue anunciada como una de las presentadoras oficiales.

Quizá Miley no fue porque estaba ocupada o porque Plastic Hearts no fue nominado en los Grammy 2022 y ella simplemente siguió con su vida, aunque no tanto porque twitteó un artículo con un listado de 30 artistas que nunca ganaron un grammy y comentó “En buena compañía”:

¿Por qué se cree que Miley Cyrus podría aparecer en los Grammy 2023?

Todo es culpa de Lola, la hija de Madonna. Y también de los fans que no perdemos la esperanza.

En redes circulan fuertes rumores no verificados de que podría sorprender a todos cantando “Flowers”.

Dolores dijo que esperaba que Miley Cyrus sea la artista sorpresa de esta noche en los #GRAMMYs y agregó que ama su nueva canción:

🎥 | .@TheMarias, nominada a álbum del año, dijo que espera que Miley Cyrus sea la artista sorpresa de esta noche en los #GRAMMYs y agregó que ama su nueva canción. pic.twitter.com/5k2VaRf8BU — Miley Cyrus Venezuela ⚓ (@MileyCyrusVEN) February 6, 2023

¿Será? Prendan las veladoras.

