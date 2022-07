“Post Animal”, la banda de rock de Joe Keery, el actor de Stranger Things

Solo los verdaderos fans del actor de Stranger Things saben que fue parte de una banda de rock donde tocaba la batería y posteriormente cantaba.

Cuando el actor Joe Keery se ganó el papel de “Steve Harrington” en la exitosa serie de Netflix “Stranger Things”, su vida cambió por completo, ya que como te lo contamos aquí, antes de ser famoso trabajaba como mesero en un restaurante.

Por otro lado, así como algunas celebridades de Hollywood como Johnny Depp además de actuar también se han dedicado a perseguir su sueño dentro de la música, él también lo hizo e incluso fue miembro de una banda de rock progresivo llamada “Post Animal”.

Los fans más cercanos de Joe Keery saben que además de actuar, toca la guitarra, canta y toca la batería. De hecho, este último instrumento fue con el que brilló en el grupo.

“Post Animal” Miembros

El proyecto en el que participó el actor de Stranger Things del 2015 al año 2019 actualmente está conformado por sus mejores amigos originarios de Chicago, Estados Unidos: Dalton Allison (bajo y voz), Wesley Toledo (batería y voz), Jake Hirshland (guitarra, teclado y voz), Javi Reyes (guitarra y voz) y Matt Williams (guitarra y voz).

Desafortunadamente (o no), Joe Keery tuvo que dejar la banda para impulsar su carrera como actor tras el éxito de la serie. Al inicio fue el baterista y posteriormente participó con su voz y guitarra.

Historia

Post Animal nació en el año 2014 en Chicago, Illinois. Su estilo musical tiene tintes psicodélicos y sus sonidos han sido comparados con la música del grupo Tame Impala, pero sus integrantes se han encargado de darle su propio toque con sintetizadores más limpios.

Desde que se formaron, cada uno de los miembros compone sus propias canciones y todos cantan las voces principales.

Discografía

En el 2015 Post Animal editó su EP llamado “Post Animal Perform the Most Curious Water Activities” y tres años más tarde, en 2018 lanzó su primer álbum de estudio llamado “When I Think of You in a Castle”.

En el 2020 lanzó “Forward Motion Godyssey” en 2022 lanzó “Love Gibberish”.

Actualmente se encuentran realizando la pequeña gira “Take my hand” en algunos sitios de Estados Unidos.

Te dejamos con un video del 2017 en el que el actor de Stranger Things participó.













