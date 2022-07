Punk y metal, los géneros favoritos de Margot Robbie, la nueva Barbie

La actriz reveló su top 5 de bandas favoritas.

Margot Robbie ha estado en tendencia en las últimas semanas debido a su protagónico en la película de Barbie, la cual será dirigida por Greta Gerwig y tendrá en el elenco a Ryan Gosling como Ken.

La cinta se estrenará en el verano de 2023 y aunque no han lanzado un teaser oficial, se filtraron imágenes en el set que han dejado a los fans de la actriz con ganas de más, esto debido a los looks que lucirá como la famosa muñeca de Mattel.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Robbie se ha colocado como una de las actrices más populares de la actualidad. Ya había cautivado al público con cintas como Aves de Presa, Yo, Tonya y Érase una vez en Hollywood, por lo que la fama que le ha traído Barbie solo es consecuencia del lugar que se ha ganado en la industria.

Debido a que es una de las it girls del momento, sus fans quieren conocer más sobre ella, y ha compartido con diversos medios, el listado de sus bandas favoritas de todos los tiempos, entre las que destacan agrupaciones de metal y punk.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Al recordar sus años de adolescencia en el Tonight Show de Jimmy Fallon, Robbie destacó su amor por Aerosmith, KISS, Slipknot y Metallica.

“Tuve una fase muy parecida al heavy metal”, antes de explicar: “Tenía como 14 años y me teñí el pelo de negro y me lo corté con una navaja, solo me ponía las camisetas bandas y escuchaba lo más pesado del heavy metal. Fue una fase realmente extraña, pero como Silverstein y Bullet for My Valentine, agrupaciones así”, reveló.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La intérprete platicó una anécdota en la que asistió a un concierto de Slipknot.

“Fui a un concierto de Slipknot y hasta el día de hoy es probablemente el mejor concierto al que he ido”, agregó. “Son artistas increíbles, incluso si no te gusta el metal, creo que apreciarías un concierto de Slipknot, porque es simplemente increíble de ver”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por otra parte, en una entrevista con Vogue confesó que le gustaban bandas como AFI y Silvertain, pero que tenía una que ocupaba el primer sitio.

“Quiero decir, tengo muchas, pero Electric Light Orchestra”, dijo.

Podría interesarte