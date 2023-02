Qué contienen las lujosas bolsas de regalo de los Grammy 2023

Qué contienen las bolsas de regalo de los Grammy 2023 porque nadie se va a casa con las manos vacías.

Qué contienen las bolsas de regalo de los Grammy 2023, una duda que surge cada año, en uno de los eventos más importantes para reconocer el trabajo en la música. Y es que estamos a punto de vivir la 65ª edición de los Grammy para premiar lo mejor de la música de 2022, en la arena Crypto de Los Ángeles, California, y por tercer año consecutivo la ceremonia será presentada por Trevor Noah.

Se trata de uno de los eventos más esperados para la industria y, en esta ocasión, Beyoncé es la artista con más nominaciones, 88 en total, gracias a su reciente álbum ‘Renaissance’, estableciendo un nuevo récord en el que empata con su esposo Jay-Z. Los ganadores serán revelados hasta el 5 de febrero y en cada categoría habrá un sólo galardonado, sin embargo, nadie se va con las manos vacías, pues la ceremonia les entregará una lujosa bolsa de regalo y cada año contiene algo distinto que nos despierta la curiosidad.

Qué contienen las bolsas de regalo de los Grammy 2023

La compañía con sede en Los Ángeles, Distinctive Assets, tiene preparadas bolsas de regalo muy especiales para los presentadores y artistas de la ceremonia de 2023. El fundador de la compañía, Lash Fary, mencionó que en este año, en la gift bag, habrá marcas que pertenecen a una gama diversa e inclusiva de pequeñas empresas que se benefician significativamente de la exposición mundial.

Las bolsa de regalo de los Grammy 2023 que recibirá cada uno de los asistentes es preensamblada en reconocimiento y agradecimiento por su participación, que incluye una gran variedad de obsequios como productos de moda, belleza y estilo de vida, dispositivos tecnológicos y artículos para el hogar, de marcas como ll Better Co, Banila Co USA, Beekeeper’s Naturals, Beli, C60 Purple Power, MUTHA, Daily Energy Cards, DAX Hair Care, ēcōMD, Garnier, Lumibymari, Colorful Plates, JBL, Kind Reason Co. y Selfish Candles, por mencionar algunas.

Y es que el lujo no sólo lo vemos en los atuendos de las celebridades, su calzado o en los accesorios, o simplemente en los galardones de los Grammy, también en los extraordinarios regalos con los que la ceremonia se luce para cada uno de los nominados.

A qué hora comienzan los Grammy 2023

La ceremonia dará inicio a las 18:00 horas desde Los Ángeles, California, mientras que la transmisión de los Grammy 2023 en Latinoamérica iniciará en punto de las 19:00 horas para México, Honduras, El Salvador y Guatemala; para Perú, Ecuador, Colombia y Panamá a las 20:00 horas. Las 21:00 horas para Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y las 22:00 horas para Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Brasil.

En dónde ver los Grammy 2023

Como casi todos los años, los Grammy se transmitirán en vivo a través del canal TNT, donde los países latinos podrán disfrutar de la entrega a través de sistema de televisión por cable, donde también se transmitirá la alfombra roja dos horas antes de arrancar la ceremonia. Asimismo, la plataforma de streaming HBO Max tendrá la transmisión del evento para sus usuarios.

Cada vez estamos más cerca de conocer los ganadores de los Grammy 2023 y el gran reconocimiento de la música del último año.

