El doloroso significado de la canción de Depeche Mode en ‘The Last of Us’

La canción de Depeche Mode en ‘The Last of Us’ puede revelar el futuro de Joel y Ellie.

Qué significa la canción de Depeche Mode en The Last of Us, porque la música dentro de la serie también tiene referencias y significados ocultos que nos pueden revelar lo que está por suceder. La serie de HBO Max ya se ha posicionado como una de las favoritas y ha mantenido a todos sus fans con la atención en la pantalla cada domingo, cosechando éxitos muy reconocibles dentro de la plataforma de streaming.

Dentro de las producciones, todo tiene una razón de ser porque es parte de un guion, por ello, lo que conforma The Last of Us no está ahí porque sí, nos puede decir mucho más de lo que crees, incluso revelarnos qué pasará en los próximos capítulos. Justo como pasa con ‘Never Let Me Down Again’, la canción de Depeche Mode que cierra el primer episodio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Qué significa la canción de Depeche Mode en The Last of Us

La canción de Depeche Mode que suena en The Last of Us es ‘Never Let Me Down Again’ y empieza a sonar cuando Ellie, Joel y Tess salen de la zona de cuarentena, matan a un soldado de FEDRA y dan inicio a su viaje, luego de que los contrabandistas descubrieran que fue mordida por un infectado de las semanas anteriores, aunque no desarrolló síntomas.

La letra de la canción de Depeche Mode es una referencia a Joel, a la tragedia que lo marcó en el pasado, a la misión para llevar a Ellie al otro lado del país, incluso, al sistema que los contrabandistas usan para comunicarse sin ser detectados por FEDRA.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ellie y Joel

“I’m taking a ride with my best friend / I hope he never lets me down again / He knows where he’s taking me / Taking me where I want to be / I’m taking a ride with my best friend…”, inicia la canción.

Esta parte hace referencia al viaje que Ellie, Joel y Tess deben hacer; Ellie tiene que cruzar el país para llegar a donde desea, el lugar donde pueda encontrar una cura y Joel es pieza clave para conseguirlo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Joel sabe a dónde debe llevarla, justo lo que indica la canción, además de que también hace referencia a la relación que va surgiendo entre ambos mientras pasan cada vez más tiempo juntos.

Sarah

Recordemos que durante el primero episodio, vemos que, luego de llegar tarde a su propia celebración de cumpleaños, Joel debe dejar a Sarah sola para ir en busca de Tommy, justo cuando la epidemia va empezando.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Joel rescata a Sarah de los vecinos infectados, sin embargo, atraviesan por un accidente mientras escapan y ella sufre una herida en el tobillo. Posteriormente, por desgracia, son interceptados por un militar que comienza a disparar y alcanza a Sarah en el estómago.

Esto provoca que Joel se sienta sumamente culpable porque piensa que le falló a su hija y que no pudo salvarla, por ello, cuando se encuentra con Ellie tiene la necesidad de protegerla.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El código de los contrabandistas

Ellie descubre el código musical con el que los contrabandistas usan para comunicarse y, de acuerdo con ‘Never Let Me Down Again’, podría significar que les espera peligro.

Esta interpretación es muy subjetiva, tomando en cuenta qué es lo que el trío debe hacer, que es recorrer algunas de las ciudades más peligrosas, enfrentado a los infectados de Cordyceps, considerando que algunos se convierten en terribles criaturas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Never Let Me Down Again’ de Depeche Mode fue lanzada en 1987 y pertenece al álbum Music for Masses, se trata de uno de los temas más desatacados de la banda británica y también de los más exitosos.

Podría interesarte