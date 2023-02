Quién es MANLO y por qué deberías darle una oportunidad en este EDC 2023

El próximo EDC es una gran oportunidad para conocer a talentos; habemos de MANLO y otros DJ’s que estarán presentes en este festival

La novena edición del Electric Daisy Carnival (EDC) está por llegar a México con escenarios, música, performances y pirotecnia únicos, creados para despertar tus sentidos, llenarte de buena vibra, moverte y hacer volar tu imaginación.

La cita es este 24, 25 y 26 de febrero, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El evento contará con más de 200 actos en vivo, empezando por personalidades como Bizarrap, Charlotte De Witte, Diplo, Jessica Audiffred, Kassie, Mariana Bo, Marshmello, Martin Garrix y Shubostar.

El sábado continúa con productores y DJ´s de la talla de Adam Beyer, Artbat, Deorro, Hana, Tiësto, R3hab así como actuaciones especiales por parte de Jessica Audiffred B2b Kompany, un explosivo DJ Set por Sussie 4, y un brillante Live Set por Zombies In Miami.

Ambroz, Eric Prydz, Galantis, Illenium, Tale Of Us, The Wookies, Tom & Collins, y cálidos Sunset Sets por parte de Nicky Romero Y Elderbrook, darán un enérgico cierre a este innovador evento que nos envuelve año con año.

A esta alineación se suma el talento de Manolo López, mejor conocido como MANLO, un joven compositor, productor, instrumentista y DJ mexicano cuyo trabajo incorpora diversas influencias como disco, pop, funk, blues, rock, jazz, hasta música latina. De esta manera, entrega música de una excelente calidad y riqueza en texturas.

¿Quién es MANLO?

Sus sets van desde “open format” hasta experiencias por género: Nu Disco, Bass House, Tech-House y otros. También cuenta con más de nueve sencillos de su autoría, “Dancing in the Sky” con el cual inició seriamente su carrera, seguido por “Hideaway”, una compilación de remixes oficiales en que invita a productores y Dj ́s mexicanos titulado “Hideaway Remixes” y más.

Es escuchado en más de 61 países, supera los 12 mil seguidores en redes sociales y 200 mil reproducciones. Su continuo trabajo, creatividad en sonido y la aceptación del público le han abierto las puertas en diversas locaciones y eventos reconocidos de México, como son diversos partidos del Club América, el Festival “Soy Ser”, el club “Looloo Studio” y el evento “McLaren F1 Party”. En esta ocasión representa con orgullo a nuestro país junto a otros talentosos productores provenientes de todo el mundo, para deleitarnos con lo mejor de la música electrónica.

