¿Quién es Tokischa?: La cantante latina que Madonna besó de manera apasionada

Tokischa se ha abierto paso en el género urbano de una manera controversial.

Madonna y Tokischa protagonizaron una de las escenas más polémicas en el marco de las celebraciones del Pride en la Gran Manzana de Nueva York, pues las cantantes se dieron un apasionado beso en pleno escenario que se hizo viral en las redes sociales.

El beso entre Madonna y Tokischa claramente recordó aquel que la ‘Reina del Pop’ protagonizó con Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003, sin embargo en esta ocasión estuvo más subido de tono, lo cual llamó la atención de los cibernautas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

#Madonna y #Tokischa se besan durante la presentación de la Reina del Pop en Nueva York por el #PRIDE 2022 pic.twitter.com/AIPeNG27G7 — Madonna Madders (@MadonnaMadders1) June 24, 2022

En la fiesta del Orgullo, Madonna complació a sus fans con un recopilatorio de canciones que serán incluidas en el álbum ‘Finally Enough Love: 50 Number Ones’ el material de remezclas que la cantante estadounidense lanzará el 19 de agosto de 2022.

¿Cuál es la relación entre Madonna y Tokischa?

Durante el famoso tema ‘Hung Up’ de 2005, Madonna invitó a Tokischa al escenario y luego de que las cantantes se bailaran de una manera muy sensual, la dominicana se acercó a la estadounidense para protagonizar el beso más polémico que ha dado la vuelta en redes sociales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Días antes del controversial beso, Madonna publicó en sus Instagram Stories algunas fotografías con Tokischa en el estudio, en las que escribió: “El trabajo de una mujer nunca termina”, en las que ambas aparecían trabajando y también de una manera muy cercana.

¿Quién es Tokischa?

Tokischa Altagracia Peralta, mejor conocida únicamente como Tokischa es una rapera de origen dominicano, nacida en Puerto Plata, República Dominicana, el 17 de marzo de 1996, por lo que actualmente tiene 26 años.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tokischa creció en una familia un tanto disfuncional, cuando era pequeña su mamá se fue a Estados Unidos pero siempre estuvo al tanto de ella, mientras que su padre estuvo en la cárcel durante bastante tiempo.

Estudió bellas artes y dramaturgia, a los 16 años se dedicó al modelaje profesional y a los 18, comenzó a trabajar en un call center, sin embargo, las circunstancias también la llevaron a dedicarse al trabajo sexual, una experiencia que ha contado en entrevistas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A los 20 años llegó su gran oportunidad cuando fue descubierta por el productor y diseñador Raymi Paulus, quien quedó impresionado con su voz y talento, mientras realizaba una sesión de fotos para una revista en su ciudad natal. Su primer contrato discográfico lo tuvo con el sello Paulus Music.

Con la edad de 22 años, en 2018 Tokischa debutó con la canción “Pícala”, con el cantante dominicano Tivi Gunz, cuyo videoclip alcanzó el millón de reproducciones a solo una semana de su estreno.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En 2019, Tokischa interpretó el tema ‘Perras como tú' como parte de la banda sonora de la película mexicana ‘Miss Bala: Merciless’.

El éxito internacional para Tokischa llegó en 2021 con la canción ‘Linda’ junto a Rosalía, cuyo video causó controversia porque en éste ambas se besaban en referencia a la letra del tema: “Las amigas que se besan son la mejor compañía”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En el mismo año, llegó su colaboración con J Balvin en la canción ‘Perra’, cuyo video fue censurado por ser considerado un tema racista, sexista y misógino, pues en éste aparecían mujeres de raza negra con cadenas en el cuello.

Durante 2022, Tokischa ha conseguido un mayor alcance, formó parte del disco ‘Motomami’ de Rosalía en el tema ‘La combi Versace’; por otro lado, recientemente también colaboró con Marshmello en la canción ‘Estilazo’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tokischa ha visitado en diversas ocasiones México, una de las ocasiones más polémicas en el Coca Cola Flow Fest del 2021, así como en el Pa’l Norte y en el Festival Ceremonia 2022.

En diversas entrevistas ha defendido su forma de ver la vida y expresarse a través de su música: “Desde experiencias hasta fantasías que me gustaría vivir, por ejemplo. Hablo de cosas que me gustan como persona, y digo persona porque uno tiene que saber primero quién es para mostrar un personaje. Ya no solo hablo de sexo, también hablo de desamor”, comentó a la plataforma digital Playz.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El estilo y personalidad de Tokischa han sido muy cuestionados y controversiales pues la rapera no teme en hablar de la sexualidad y temas sociales en su música, además se ha declarado abiertamente bisexual, así como ha llamado la atención por ser extrovertida, coquetear y hasta besar a sus fans.

Podría interesarte