Cynthia poseía un rostro triste, tímido y callado, y una mirada de sufrimiento.

Quién fue Cynthia Powell, la primera y desconocida esposa de John Lennon con quien, de hecho, compartió un hijo. Quizá esta historia te parezca un tanto extraña porque Cynthia siempre prefirió mantenerse con un bajo perfil y, no sólo eso, es que la mujer no vivía exactamente el mejor matrimonio junto al músico, de hecho fue un sufrimiento.

Quién fue Cynthia Powell, la primera esposa de John Lennon

John Lennon y Cynthia Powell cómo se conocieron

La expareja se conoció en el Colegio de Artes de Liverpool en 1957 y los que los rodeaban quedaron sorprendidos pues nunca imaginaron que precisamente ellos quedaran enamorados uno del otro, pues aseguran que eran polos opuestos y han descrito a Cynthia como una mujer refinada y reservada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El principio de una era, el principio de The Beatles

Cynthia fue quien acompañó a John Lennon y al resto de The Beatles a ir de puerta en puerta, buscando una oportunidad. Asimismo, fue testigo de su ascenso y cómo empezaron a ser reconocidos a nivel mundial.

Sí era una relación tormentosa

Al principio, era un secreto, pero no se necesitaba ser muy observador para notar que Cynthia poseía un rostro triste, tímido y callado, y una mirada de sufrimiento. Y es que años más tarde salió a la luz que John Lennon trató horrible a su exesposa, incluso llegó a golpearla, por lo que su unión con el músico no fue como ella lo esperaba y menos como lo deseaba.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Un secreto

La mayoría de los fans de The Beatles no sabían que John Lennon estaba casado y mucho menos que tenía un hijo, y es que el músico no quiso dar publicidad sobre su pareja, algo que cambió completamente cuando comenzó su relación con Yoko Ono. Asimismo Brian Epstein, manager de The Beatles, pidió que Julian se mantuviera en secreto para no afectar la imagen de Lennon y la del grupo.

La privada boda

Sin duda, la boda estuvo muy lejos de lo que cualquier mujer pudiera soñar, así que Cynthia se conformó con una ceremonia privada, el 23 de agosto de 1962, en la que sólo asistieron los otros tres miembros de The Beatles, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Fue un matrimonio extrañísimo en comparación con los demás. No hubo ni un fotógrafo. No tenemos ni una sola foto de aquel día. El hombre que nos casó parecía que estaba en un funeral y no en una boda”, contó Cynthia para The Sun.

La relación terminó

Cynthia Powell y John Lennon se divorciaron en 1968, luego de que el músico conociera a Yoko Ono y empezara una nueva relación ella. Fue un suceso sumamente desgarrador para Cynthia, de hecho, en su libro autobiográfico confesó que se sentía humillada de aquella infidelidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Viví la humillación de que John se acostara con la japonesa en su cama de matrimonio”.

Un divorcio muy complicado

Para Cynthia no fue nada fácil y fue su momento para que el mundo y las autoridades conocieran su verdad, pues en el proceso de divorció acusó al músico de sufrir drásticos cambios de humor, ser agresivo con su hijo y con ella y ser adicto a la drogas. El proceso judicial terminó con un acuerdo en el que Lennon se comprometió a pagar 100 mil libras a su exesposa y, además, otorgarle la custodia de Julian.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Terminó llevándose bien con Yoko Ono

Pese a que Yoko Ono le hizo pasar un doloroso momento junto a John Lennon, con el paso de los años ambas mujeres lograron entenderse y llevarse bien, incluso convivieron juntas en varias ocasiones. Cuando Cynthia murió, Yoko compartió la tristeza que sentía por su partida, pues considera que era una mujer maravillosa y una gran madre.

Lennon no fue el centro de su universo

Cynthia se enfocó en su profesión, en su hijo y rehacer su vida, de hecho, se volvió a casar en otras tres ocasiones. Después de su divorcio con John Lennon, contrajo matrimonio con Robert Bassanino en 1973 y tres años más tarde se divorció. En 1976 se casó con John Twist y se divorciaron en 1983. Posteriormente volvió a cambiar su apellido a Lennon y se unió a Jim Christie durante 17 años, hasta 2002 que contrajo matrimonio con Noel Charles quien falleció en 2013.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo que dijo sobre John Lennon y The Beatles

“No era alguien con quien quisieras enfrentarte. Le amabas o le odiabas, y sigue siendo así ahora, aunque no esté aquí. Nunca denigraría a ninguno (The Beatles), de verdad, porque creo que su talento era sencillamente mágico. Durará para siempre”, expresó Cynthia Powell.

Su muerte

Cynthia Powell murió el 1 de abril de 2015, a los 75 años de edad en Mallorca, España, a causa de cáncer de pulmón. Julian Lennon, su hijo, fue el encargado de anunciar la noticia y reveló que, pese a que la lucha contra el cáncer fue breve, siempre se mostró muy fuerte ante la enfermedad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte