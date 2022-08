Rammstein y otros artistas que no les ha gustado que les avienten Doctores Simi

Cómo olvidar el día que un peluche del Dr. Simi atacó a Lady Gaga en pleno concierto.

Es una costumbre muy local, pero en México hay una nueva tradición: la de lanzar muñecos del Doctor Simi al escenario durante los conciertos. El Dr. Simi es un personaje famoso en este país, pues es la mascota de una famosa farmacia y su popularidad es tal que la misma cadena vende los muñecos de peluche. Después, en el Corona Capital de diciembre de 2021, alguien le lanzó un Dr. Simi a Aurora y ella lo abrazó con ternura. Y es que no todos los días ves a tu cantante favorita estrechar un Dr. Simi en sus brazos.

Desde entonces, los fans lanzan Doctores Simi al escenario durante los conciertos. Y aunque algunos los reciben con alegría (como Gerard Way de My Chemical Romance cuando confirmó que la banda vendría a México), otros no entienden el chiste o simplemente lo ignoran.

Rammstein aún no viene a México, pero algunos fans ya advirtieron a los asistentes que se abstengan de lanzar el famoso muñeco al escenario en sus próximos conciertos de octubre: hay quienes dicen que es porque la banda trae un elaborado show de pirotecnia (lo cual es cierto) y puede ser riesgoso, otros creen que es porque la banda grabará su gira y temen que las imágenes del concierto en México no sean incluidas a causa de un Dr. Simi volador.

Una fan mexicana, sin embargo, ya adelantó que llevará un Dr. Simi personalizado por ella misma, al que llamó “Simi Lindemann” en honor al vocalista de Rammstein. “Nos vemos en octubre, ojalá le llegue”.

En su último concierto en la Ciudad de México, Interpol se presentó en el Palacio de los Deportes el sábado 28 de mayo. Han tocado más de veinte veces en territorio mexicano, pero esa fue la primera vez que les lanzaron un Dr. Simi al escenario. Sin embargo, aunque los fans esperaban una reacción de Paul Banks similar a la de Aurora, aparentemente al vocalista no le causó mucha gracia.

Algo parecido ocurrió con The Strokes unos días antes, el 20 de mayo. La banda se presentó en el Foro Sol y alguien le lanzó un Dr. Simi a Julian Casablancas, pero el cantante (visiblemente harto de este mundo y de su gente) dijo “I don’t know your characters” (”No conozco a sus personajes”) y lo lanzó con desdén.

Y a Lady Gaga, en Toronto, le lanzaron un Dr. Simi con tanta fuerza que le rozó la cabeza y la despeinó (lo cual tampoco llegó a ser el momento emotivo que los fans que lanzaron el muñeco probablemente esperaban):

viví lo suficiente para ver a Lady Gaga siendo atacada por un Dr. Simi pic.twitter.com/EkRuM8h4Rz — dani lovers (@DannielaAmores) August 7, 2022

