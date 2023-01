Retiran otra canción de Bellakath y TikTok cierra su cuenta... otra vez

Spotify retira otra canción de Bellakath porque parece que el 2023 no ha iniciado bien para la cantante.

Spotify retira otra canción de Bellakath porque parece que los problemas no terminan para la cantante. Y es que recientemente Katherine Huerta anunció la mala noticia de que había sido acusada por –supuestamente– plagiar ‘Gatita’, el tema que la ha llevado a la cima, por lo que fue retirada de las plataformas de streaming. Afortunadamente, la joven abogada logró apelar la acusación y restableció su éxito en Spotify para que pudiera mantenerse… sin embargo, no fue el único obstáculo que el 2023 ha puesto a la reguetonera.

Retiran otra canción de Bellakath

Parece que no todos están muy contentos con el éxito de Bellakath y cómo ha crecido en tampoco tiempo, por ello, recientemente la cantante anunció que otro de sus temas ha sido bajado de Spotify. Se trata de ‘La gata de la agrícola oriental’ y los usuarios ya han reclamado su desaparición de la plataforma, incluso, han cuestionado a Bellakath sobre el tema.

“Estoy leyendo sus mensajes. Ya sé, ‘La gata de la agrícola oriental’ no está disponible en este momento, pero no se preocupen, lo vamos a solucionar y, nada, sigan reproduciendo el demás catálogo de canciones que tenemos por ahí”, aclaró Katherine Huerta.

De acuerdo con la cantante, están mudando las canciones de distribuidora, la razón por la que el tema no aparece en plataformas, sin embargo, los fanáticos esperan que regrese pronto.

Bellakath y su cuenta de TikTok

Eso no es todo, Bellakath también anunció que TikTok cerró su cuenta por razones desconocidas, sin embargo, aseguró que ella seguirá siendo quien es con o sin redes sociales.

“Mi cuenta también se fue, si me la regresan qué bueno, si no pues hacemos otra. Yo voy a seguir siendo Bellakath con cuentas o sin cuentas”, expresó la cantante.

De igual manera, siguen siendo desconocidas las razones por las que TikTok cerró la cuenta de Bellkath, aunque se sospecha que esta acción está relacionada con sus problemas de derechos de autor.

Qué pasó con ‘Gatita’ de Bellakath

Más tarde de que ‘Gatita’ se convirtiera en todo un éxito, Katherine Huerta tuvo que enfrentar acusaciones de plagio y reclamos de derechos de autor, en las que aseguran que el tema es muy parecido a ‘El hueso de mi perra’ de Son de AK ft. Little Key, tema de 2012 que, debemos aceptar, sí suenan un poco parecidas.

Bellakath no descansó hasta recuperar la canción que la llevó al éxito y asegura que el tema es totalmente de su autoría junto a Alexito Mix.

“La canción ‘Gatita’ me pertenece 100%, yo soy la autora, mi productor es Alexito Mix... Me llegó un correo, la distribuidora solamente la borró y ni siquiera me dio el derecho de poder explicar ni mostrar mis registros y estoy muy triste porque fue un trabajo que yo hice desde agosto”, dijo.

Hasta ahora, ‘Gatita’ sigue siendo un tema de debate sobre si es plagio o no. Por otro lado, Bellaktah sigue disfrutando su éxito y tratando de enfrentar las complicaciones que éste conlleva.

