Ricardo Montaner llama ‘ella’ a Índigo, a pesar de su nombre no binario

Ricardo Montaner generó polémica en redes sociales al llamar ‘ella’ a su niete Índigo.

Internet se atacó con Ricardo Montaner porque fue ESE ABUELO y no respetó los pronombres neutros que sus padres le asignaron a su hije.

Esta historia comenzó en redes, en una foto que el cantante publicó en Instagram donde se le ve con Indigo; en la descripción dice: “Ella y yo nos vamos de vacaciones… #IndigoySuAbuelito”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué la polémica?

Recordemos que Camilo y Evaluna se convirtieron en padres, Índigo nació en abril pasado y, en su momento, la pareja había explicó que su bebé no tendría algún género asignado y con esa lógica escogieron su nombre:

“Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, explicaron previo al nacimiento del pequeñe.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En este contexto, a los seguidores de Ricardo Montaner les llamó la atención que el cantante se refiriera a su niete en femenino y se desató un fuerte debate por no respetar los deseos de Camilo y Evaluna.

Estamos en momento de transición generacional y es entendible que personas se adapten más lento que otras al uso de pronombres no binarios, elle, le y les. Estos pronombres se utilizan para nombrar a personas que no se identifican como mujeres, hombres o no binaries.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte