Así fue el nostálgico concierto con el que Rihanna se despidió de los escenarios

El último concierto de Rihanna ha sido uno de los momentos más nostálgicos de la música.

El último concierto de Rihanna antes de retirarse de los escenarios ha marcado la historia de los espectáculos en vivo, sobre todo ahora que estamos a pocos días del show de Medio Tiempo del Super Bowl 2023, el regreso triunfal de la cantante. Riri ha pasado más de seis años alejada de los escenarios, pese a que es considerada una de las mejores cantantes de la actualidad, ya que se enfocó ciento por ciento en su faceta como empresaria y actriz, con su marca Fenty Beauty, además de su reciente etapa en la maternidad.

Rihanna nos ha traído éxitos inigualables, por ello, nos tiene tan entusiasmados su aclamado regreso a la música, sobre todo después de su último aparición a finales de 2016 que, de hecho, también fue en un evento deportivo… y, sin duda, se ve como la diosa que siempre ha sido.

El último concierto de Rihanna antes de su presentación en el Super Bowl 2023

Rihanna lanzaba Anti, su octavo álbum de estudio, en 2016, por lo que decidió realizar una gira para promocionar a nivel mundial su reciente proyecto; el tour tuvo lugar en distintas ciudades de Norteamérica, Europa y Asia, por lo que el talento de Riri recorrió varias ciudades para despedirse de sus fans.

A mediados del mismo año, Rihanna anunció que agregaría una fecha más a su Anti World Tour, sin embargo, también sería el cierre de su gira y el inicio de un retiro temporal.

Fue la Du Arena en Emiratos Árabes Unidos el testigo de la presentación de Rihanna para ponerle fin a las actividades de la Fórmula 1 de aquel fin de semana, donde Lewis Hamilton arrasó con la carrera, mientras Nico Roseberg fue el ganador del campeonato de pilotos.

El escenario se iluminaba con colores morados, violetas y rojizos y Rihanna inició su performance con ‘Stay’, una de las favoritas de su repertorio, continuó con ‘Love the way you lie’, tema que comparte con Eminem.

Fue un show de alrededor de dos horas y Riri lució varios cambios de vestuario, en los que destacaron prendas con estampado militar, pants negros y un conjunto blanco.

Los temas que Rihanna cantó durante su última presentación

‘Umbrella’

‘Mad Down’

‘Rude Boy’

‘Work’

‘We found love’

‘Love on the brain’

Love on the brain live at Abu Dhabi Grand Pris #RihannaatF1 @RihannaDaily pic.twitter.com/BgHmSYBwAA — Karim Halwaji (@karimhalwaji) November 27, 2016

Pese a que se trató de un compromiso deportivo, aquella presentación es considerada una de las más importantes de Rihanna porque, además de que fue el cierre de su Anti World Tour, marcó su ausencia indefinida de los escenarios y de su proyecto musical que ya tenía más de diez años presente.

La buena noticia es que la espera por Rihanna ha llegado a su fin, ¿será que también tendremos álbum nuevo?

