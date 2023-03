Rihanna y Katy Perry habrían vivido un romance fugaz que Chris Brown arruinó

Las cantantes eran inseparables y un día simplemente dejaron de hablarse

Nunca imaginamos que Rihanna se convertiría en la persona con la que ‘I Kissed a Girl’ cobraría mayor sentido para Katy Perry.

Por mucho tiempo, las famosas mantuvieron una gran amistad al punto de desatar rumores de que eran más que amigas y aunque nunca lo negaron o confirmaron, había actitudes por las que sus fans aseguraron que el amor entre ellas era evidente.

En diversas ocasiones fueron captadas jugueteando, mirándose con ternura e incluso, se dieron varios besos, ¿para reforzar la amistad? Bueno, eso no significa que realmente hayan tenido un romance, pues podrían ser de esas verdaderas amistades donde la confianza se nota.

En ese momento, cada una tenía a su respectivo novio, Rihanna estaba con Chris Brown y Katy, con Russell Brand. Al humorista nunca le pareció, según indican medios especializados, que su prometida pasara tanto tiempo con Riri, precisamente por los rumores amorosos que las rodeaban.

Katy y Rihanna terminan relación por Chris Brown

Las cantantes iban juntas a todos lados fue por eso que sorprendió a todos cuando prácticamente se ignoraron durante los Grammy del 2013.

Sin embargo, esta amistad o supuesto romance que las famosas tenían terminó por culpa de Chris Brown. Resulta que Rihanna se aferró a su relación con el rapero, quien la agredió físicamente unas horas antes de una ceremonia de premiación, lo que Katy nunca aprobó.

Tres años después de que Chris golpeara a Riri, la cantante regresó con él, lo que confirmó dándole un beso en público.

Esa acción rompió el corazón de Katy, quien fue la primera en dar señales de su distanciamiento con Rihanna cuando declaró a los medios que tenía mucho tiempo sin verla.

“Fuimos a cenar y eso fue todo, no la he contactado desde el incidente”, dijo la intérprete de ‘Part of me’.

Y aunque hubo quienes aseguraron que Katy no soportó ver a Rihanna con el rapero por celos, ella siempre demostró que no era más que preocupación por la situación de violencia que su amiga atravesaba.

“La amo y cada vez que la veo, recuerdo la luz que tiene. Hay mucha oscuridad en este negocio”, dijo Katy sobre Riri.

Actualmente, ambas son mamás y cada que una se refiere a la otra, lo hace positivamente deseándole lo mejor.

