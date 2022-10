Riot Grrrl: La revolución femenina en la música que cambió al punk

El movimiento Riot Grrrl llevó el feminismo, por fin, a la escena y a los oídos de quienes se negaban a escuchar a las mujeres.

Desde que surgió a finales de los años 70, el punk fue una respuesta catártica a las normas establecidas por fuerzas autoritarias e instituciones tiránicas. Un gran fuck you a un mundo que quería a la juventud callada y a la clase obrera sometida. El punk revolucionó la música, cuestionó las desigualdades sociales, la violencia de la policía o la estupidez de la monarquía. Pero pasaron poco más de diez años para que alguien señalara otra gran injusticia dentro de un ambiente que pretendía ser igualitario: el machismo del punk.

A principios de los años 90, el mundo presenció el nacimiento del grunge. Al mismo tiempo, las mujeres se unieron para hablar, por primera vez, en contra de un sistema que ejercía violencia sistemática hacia ellas: desde la iglesia católica hasta sus propios compañeros músicos y los hombres que los seguían, que eran muy punks pero no veían a las mujeres como sus iguales. El movimiento Riot Grrrl llevó el feminismo, por fin, a la escena y a los oídos de quienes se negaban a escuchar sobre violencia contra las mujeres, los trastornos alimenticios, las exigencias de belleza física y otras formas de control, el derecho al aborto, el racismo y el sexismo.

Kathleen Hanna, Tobi Vail, Kathi Wilcox y Billy Karren de Bikini Kill fueron las precursoras del movimiento, que tuvo su propio manifiesto. Como parte de la filosofía do it yourself, hacían su propia música, sus propios fanzines y difundían sus ideas a su manera, incluso si no tenían acceso a otros medios de comunicación. El Bikini Kill Zine de 1991 publicó el Riot Grrrl Manifesto, que dice así:

Manifiesto Riot Grrrl

PORQUE las chicas morimos por libros y discos y fanzines que nos hablen a NOSOTRAS y NOS incluyan y que podamos entender a nuestra manera.

PORQUE queremos que sea más sencillo para las chicas ver/oír el trabajo de cada una de ellas, que podamos compartir estrategias y criticar-aplaudir a cada una.

PORQUE debemos tomar el control de los medios de producción para crear nuestras propias quejas.

PORQUE ver que nuestro trabajo se conecte con nuevas amigas-políticas-vidas-reales es esencial si queremos entender cómo estamos impactando, reflexionando, perpetuando o DESTRUYENDO el status quo.

PORQUE reconocemos las fantasías de la Revolución Instantánea Armamentística Machista como mentiras imprácticas que buscan que soñemos y no que nos convirtamos en aquello que soñamos y, POR LO TANTO, buscar hacer la revolución cada día de nuestras vidas, visualizando y creando alternativas ante la mierdera forma cristiana y capitalista de hacer las cosas.

PORQUE queremos y necesitamos motivar y ser motivadas frente a todas nuestras inseguridades, frente al tonto rockero y cervecero que nos dice que no podemos tocar instrumentos, frente a “autoridades” que dicen que nuestras bandas/revistas/etc son las peores de EEUU y

PORQUE no queremos vivir bajo los estándares de otros (hombres) sobre lo que se es y lo que no debe ser.

PORQUE no estamos dispuestas a vacilar ante la afirmación de que somos reaccionarias del “sexismo inverso” Y NO LAS VERDADERASGUERRERASDELPUNKROCKSOUL QUE SABEMOS que somos.

PORQUE sabemos que la vida es mucho más que la sobrevivencia física y están claramente conscientes de que la idea del punk rock «puedes hacer lo que sea» es crucial para la próxima revolución de unas enojadas riot grrl que buscan salvar la vida psíquica y cultural de las chicas y mujeres de todo el mundo, según sus propios términos, no los nuestros.

PORQUE estamos interesadas en crear formas de ser no patriarcales Y de hacer música, amigas y escenas basadas en comunicación + entendimiento, en lugar de competencia + categorizaciones de buena/mala banda.

PORQUE hacer/leer/ver/escuchar cosas buenas nos valida y desafía, nos ayudan a fortalecernos y ganar el sentido de comunidad que necesitamos para descubrir cómo es que en nuestra vida existen mierdas como el racismo, el culto al cuerpo perfecto, la discriminación por edad, el clasismo, la obsesión por ser delgada, sexismo, antisemitismo y heterosexismo.

PORQUE consideramos que la promoción y el apoyo a las escenas de chicas y las artistas de todo tipo son parte integral de este proceso.

PORQUE odiamos al capitalismo en todas sus formas y tenemos como meta principal compartir información y mantenernos vivas en lugar de beneficiarnos siendo cool de acuerdo a costumbres y tradiciones aceptadas.

PORQUE estamos enojadas con una sociedad que nos llama Chica = Tonta, Chica = Mala, Chica = Débil.

PORQUE no estamos dispuestas a dejar que nuestra ira, real y válida, sea disuelta y/o sea vuelta en nuestra contra a través de la internalización del sexismo como se observa en los celos chica/chica y en los comportamientos autodestructivos de las chicas.

PORQUE creo, con todo mi corazón y cuerpo y alma, que las chicas constituyen el alma de la fuerza revolucionaria que puede cambiar y cambiará el mundo de verdad.

Bandas Riot Grrrl

Ya sabes de qué va el movimiento Riot Grrrl, pero más allá de conocer su historia hay que escuchar la música y las letras para comprender este importante movimiento en la historia de la música. Todo empezó con Bikini Kill. Les siguieron Bratmobile, Team Dresch, Slant 6, Heavens to Betsy, L7, 7 Year Bitch, Huggy Bear, Babes in Toyland, Hole y otras muchas que puedes escuchar en la playlist a continuación, curada por las mismas pioneras Sleater Kinney:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





