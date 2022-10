Riva Taylor, el sonido latino y el poder sanador del arte

Antes de su presentación en el Festival Marvin, Riva Taylor nos habla sobre los sonidos que influenciaron su música, su pasado gamer y la comunidad de mujeres que creó para sanar a través del arte.

Riva Taylor está en México. Después de casi tres años de pandemia, la compositora y cantante tuvo mucho tiempo para crear arte nuevo. Ahora, por fin, lo compartirá en la Ciudad de México, en una presentación en vivo que nos trae de vuelta a los conciertos, a la música y a la vida en comunidad musical.

Charlamos con Riva en una hermosa terraza de la colonia Condesa, donde la paz y la quietud abonaban a su aura general de suavidad y meditación artística. Ahí nos contó sobre su gusto por los ritmos latinoamericanos, su trabajo en videojuegos y la comunidad que fundó para unir a las mujeres a través del arte. Riva se presenta este viernes 28 de octubre en el Festival Marvin.

¿Qué te emociona más de estar en este festival tras una gran pausa? Me emociona estar frente a una audiencia de nuevo, pero también probar mi nuevo material, que escucharán el viernes (28 de octubre). Sobre todo los sonidos latinos que han inspirado esta nueva dirección, así que estoy muy agradecida de poder interpretar No Protection frente al público.

Tu música, como mencionas, tiene mucho del sonido latino, ¿qué te parece más interesante de estos ritmos? Creo que es el hecho de que siempre me ha hecho desear moverme. Suena extraño, pero es algo muy importante para mí. Siempre he bailado. Y muchas veces visualizo el movimiento en mi propia música, así que siempre ha tenido este ritmo que se conecta con mi arte. Es un sonido que he absorbido durante muchos años, incluso artistas como Sting, que no son artistas latinos, han hecho la misma cosa. Han explorado. Son artistas con los que me siento conectada, por mucho tiempo había deseado hacerlo y había seguido a los artistas que se fueron por ese camino. Ahora lo estoy haciendo yo misma, tomándome el tiempo, buscando las mejores alianzas y colaboraciones.

Colaboraste con Ubisoft en Asassin’s Creed y te presentaste en los BAFTA. ¿Nos puedes contar más de ese lado gamer tuyo? ¿Eres gamer? ¡Sí! Es gracioso porque es muy distinto, pero siento que este movimiento en el que estoy, esto de buscar algo nuevo, se parece mucho a la emoción que sentí cuando entré al mundo de los videojuegos. Era un mundo en el que no había estado y me encantaría volver. Hice un tour hace seis o siete años en el que cantaba la canción de Assassin’s Creed por todo Europa, fue un año de mi vida en el que promovimos esa música y tengo varios seguidores de esa época.

En otras entrevistas has hablado del poder del arte para sanar y conectar a las personas. También creaste esta comunidad llamada This Woman’s Heart para conectar a las mujeres a través del arte... Absolutamente. Había hablado con muchas mujeres en la industria de la música y creemos que puede ser un trabajo un tanto solitario. Pero no tiene que serlo. Y también en estas conversaciones charlé con dos amigas que estaban muy tristes, una de ellas había perdido a su madre, la otra perdió a su esposo. Y hablamos sobre lo que estaban haciendo para seguir adelante. Una de ellas se había unido a un coro y la otra estaba haciendo arte los fines de semana.

Es el poder de la música y el arte en no sentirse sola. This Woman’s Heart es sobre mujeres que se unen. Empezamos cuando iba iniciando la pandemia y teníamos planeadas reuniones y seminarios que terminaron siendo en línea.

Pero sí, es sobre unir los corazones de las mujeres a través del arte. Hicimos también una serie de transmisiones en Instagram sobre educación. Tengo una amiga que es una coach vocal muy experimentada e hicimos eso para la gente que estuviera interesada. Somos una comunidad muy pequeña pero la gente es muy activa y ha sido muy bonito ver esa transferencia de habilidades.

