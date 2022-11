Robbie Williams tenía tanto miedo a los extraterrestres que contrató seguridad 24 horas

Al cantante de “Rock DJ” le asustaba tanto la idea de ser contactado por alienígenas que contrató guardaespaldas para protegerlo de las amenazas paranormales.

Robbie Williams fue una celebridad gigantesca a finales de los años 90 y durante la primera mitad de los 2000. Conquistó el mundo musical con su éxito “Rock DJ” y el video que lo mostraba quitándose la ropa, la piel y hasta los músculos hasta quedar como un esqueleto bailarín. Pero hay un aspecto del cantante británico que pocos conocen y es que le teme a los extraterrestres. No es un miedo “normal”, sino una fobia que le llevó, incluso, a contratar guardias de seguridad que lo protegieran las 24 horas del día de una posible abducción alienígena.

A lo largo de su vida, Robbie Williams ha tenido un sinnúmero de experiencias paranormales. Así lo ha dicho el compositor de 48 años en distintas entrevistas, como una que dio recientemente al podcast Alien Nation with Jo Wood. Desde que era niño, asegura, podía ver a los muertos (sí, así como le ocurre al protagonista de Sexto Sentido, esa película que nos traumó de niños) y fue testigo de distintas apariciones de entes sobrenaturales. A su alrededor pasaban cosas tan extrañas que, cuando fue adulto y tuvo los recursos para pagarse seguridad las 25 horas del día, no dudó en hacerlo. No era que le preocupara que alguna persona quisiera hacerle daño, sino aquello que él vivía cuando estaba solo, específicamente aquello relacionado con seres de otro planeta.

“Siempre me aterró la idea de que (los extraterrestres) intentaran contactarme, porque eso confirmaría su existencia”, dijo al podcast. “Por otro lado, si finalmente resultaba que eran ideas mías, aquello sería aun peor, pues resultaría que todo estaba en mi cabeza. Y si me veía obligado a hablar al respecto en voz alta, sentiría más miedo del que ya tenía”. Él asegura que ha visto naves espaciales con sus propios ojos, sin estar bajo la influencia de las drogas ni nada parecido (así como en aquella ocasión que John Lennon y su novia vieron un OVNI). “Vi uno volar sobre mí, podría haberlo golpeado con una pelota de tenis. No estuvo involucrada ninguna sustancia”.

Otra experiencia paranormal que vivió Robbie Williams fue la supuesta aparición del fantasma de Mama Cass, la cantante de The Mamas and the Papas que falleció en 1974 (el mismo año en que Robbie nació). Él dice que se hospedaba en Los Angeles cuando sintió la extraña presencia y sonó uno de los más grandes éxitos de la banda. Fueron esos eventos los que lo llevaron a contratar seguridad, pues aunque es aficionado de la ufología, también le asusta la idea de que los extraterrestres intenten contactarlo (algo así como lo que dijo Stephen Hawking en conversación con Carl Sagan, sobre su temor a hacer contacto con civilizaciones de otros planetas).

