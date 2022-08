Rosalía y la verdadera razón por la que hace el gesto de ‘Bizcochito’

La protagonista de los famosos memes e intérprete nos ha dejado con claro en múltiples ocasiones que su espontaneidad siempre puede llevarla lejos.

Desde hace unas semanas, hemos visto a Rosalía triunfar en su Motomami Tour por España, el cual ha cautivado a sus seguidores que sin duda son fieles a la polémica cantante, que se ha colocado como una de las más exitosas de los últimos años.

Con una actitud empoderada y un fuerte carisma, basta solo un movimiento de ojos en forma de guiño y una postura tipo “Chica qué dice”, para que cause sensación, incluso antes de interpretar una de sus más icónicas canciones “Bizcochito”.

La cantante española dio inicio a su tour mundial por Europa en Julio y se ha vuelto polémica tras mostrar un par de muecas y posturas que la han colocado en el foco de las redes sociales y que desde el primer momento que realizó, desató una ola de memes, así como el cuestionamiento de sus fans, para saber el verdadero significado que hay detrás de esto.

Antes de partir de España para concluir con su gira, la cantante hizo presencia en un episodio de “La pija y La quinqui”, un podcast que siempre se escucha con vino en mano y en donde además asistió con su hermana Pilar.

Y es que los creadores de contenido no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle a la artista, el origen de su gran gesto que siempre realiza antes de la coreografía de dicha canción que ya se hizo viral desatando burlas e intriga por parte de los espectadores.

La intérprete llena de carisma como siempre, contestó que todo fue gracias a un ensayo que se repitió en múltiples ocasiones y que a todos tenía ya agotados, incluso que justo antes de comenzar, ella se paró frente a todos para fingir que mascaba un chicle y mover los ojos mientras colocaba su mano en la cadera.

La artista explicó que esta acción hizo reír a todos y soltar la tensión para continuar con sus ensayos.

“Yo estaba en el ensayo. Estábamos haciendo la coreografía y de tantas veces hacerla una se aburre de cómo trabajarla. Entonces sin querer empecé a hacer eso para hacerle risa a los chicos, para que se rían los chicos. Vi que se reían y entonces dije ‘ah, pues lo voy a hacer’. De improvisar, salió, y entonces dije ‘bueno pues lo dejo’. No sé, yo no me esperé que la gente reaccionara así”, dijo.

Tras su gracia, la española lo vio como una buena opción para mostrarle a su público lo divertida que es y definitivamente no se equivocó, pues fue bien recibida de inmediato.









