Rosalía apuesta por el spanglish en ‘LLYLM’, nueva canción donde revive el flamenco

La cantante española estrenó ‘Lie like you love me’, nueva canción donde canta en español y en inglés.

Rosalía sabe la nostalgia que generan sus discos pasados y por eso acaba de lanzar ‘LLYLM’ o ‘Lie like you love me’, nueva canción con la que no solo revive el flamenco, sino además apuesta por el spanglish, es decir, por cantar en español y en inglés.

En ‘LLYLM’, la artista catalana fusiona el flamenco -género con el que inició su carrera- con un toque de electrónica. Además, el ritmo y coro pegajoso aseguran un gran éxito.

Y aunque no es la primera vez que Rosalía canta en inglés, sí es la primera canción spanglish que lanza como solista.

Con esta canción, la Motomami regresa tras disfrutar de unas vacaciones en Japón con su novio, Rauw Alejandro, en las que celebró todos sus éxitos del 2022, incluidos sus Premios Grammy Latinos.

‘LLYLM’ de Rosalía letra completa

Te dejamos con el videoclip con la letra para que vayas aprendiendo la canción.

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me divierte’, maybe tú eres el que me libera

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás, mmh...

I don’t need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Covеr me in a dream, I’ll be yours or fantasy

Who needs thе honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me.

Llevo coco con canela

Perfumada, escapemos si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día.

Para ser y cambiar

O no ser y disfrazar

Your angel, you’re my vamp tonight.

I don’t need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream, I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me.

Ay, dame esa, esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más.

I don’t need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream, I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for meI don’t need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream, I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me.

