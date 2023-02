Insultaron a Sam Smith en la calle y es la prueba de todo lo que está mal en el mundo

Sam Smith es insultado en las calles de Nueva York y debemos parar con eso.

Sam Smith es insultado en la calle y debemos parar con eso… y es que el cantante británico es considerado uno de los mejores de la industria, sin embargo, no todo el público está de acuerdo con ello. El artista ha demostrado ser un profesional en lo que hace, además de que también es uno de los máximos representantes en difundir mensajes de amor propio y aceptación hacia uno mismo, aunque parece que la intención de su música no ha llegado a todo el mundo, pues Sam Smith sigue sufriendo discriminación y violencia a plena luz del día.

Sam Smith fue una de las presentaciones más especiales de los Grammy 2023 y ganó en la categoría de Mejor Actuación de Pop de un Duo o Grupo, junto a Kim Petras y su colaboración ‘Unholy’. Fue uno de los momentos más históricos en los Grammy, ya que ambos artistas se convirtieron en la primera persona no binaria y la primera mujer trans en ser galardonados, y no sólo eso, también en dar un show inolvidable.

Sam Smith es insultado en la calle de Nueva York

Tras la presentación de Sam Smith en los Grammy 2023, fue acusado de satanismo debido a su vestuario y al performance de aquella noche, lo que ha provocado que el artista esté siendo sumamente atacado tanto en redes sociales como en persona, pues recientemente fue insultado mientras daba un paseo en Nueva York.

A través de redes sociales, se viralizaron videos e imágenes donde se puede ver a Sam Smith caminando por Central Park en Nueva York, hasta que comienzan a gritarle “pedófilo” y “pervertido”, palabras que el artista prefirió ignorar.

“Sam Smith debería irse al infierno”, “Tú, demoníaco, retorcido y enfermo bastardo, ¡deja a los niños en paz!”, se alcanza a escuchar en la grabación.

El cantante ignoró toda clase de insultos, sin embargo, durante el video pareciera que está tomando fotografías del grupo de personas que lo están insultando, aunque hasta ahora el británico no ha hecho ninguna publicación al respecto.

Sam Smith soportó los insultos de un grupo de gente que lo atacó verbalmente mientras daba un paseo por Central Park, en Nueva York



Sin prestar atención, el cantante siguió su camino pic.twitter.com/0SltkMV0Si — tufo (@TUFOmx) February 16, 2023

Los insultos a Sam Smith es una muestra de todo lo que está mal en la sociedad

Por desgracia, no es la primera vez que Sam Smith es víctima de insultos, pues ha atravesado por el odio homofóbico y gordofóbico luego de que hablara abiertamente sobre asumirse como una persona no binaria, sus problemas de autoestima, imagen corporal y cómo la terapia le ha ayudado a trabajar con todo esto para dejarlo atrás.

“Me atacan verbalmente en la calle más que nunca. Creo que esa fue la parte más difícil, estar en casa en el Reino Unido y que la gente me gritara en la calle”, confesó el músico para una entrevista con Apple Music.

La discriminación y la homofobia siguen siendo una realidad, porque la sociedad siguen sin entender que no se habla de la vida ni el cuerpo y tampoco de las preferencias sexuales de nadie.

Muy pocos han comprendido que es, justo, sobre lo que Sam Smith quiere protestar a través de su música; pretende romper con estereotipos, juicios, fobias, violencia, inseguridades y defender la libertad. A cambio ha recibido críticas y burlas con intenciones estúpidamente malignas de parte de los sectores más conservadores.

“Everyday I’m tryin’ not to hate myself…”, se escucha en Love Me More de Sam Smith.

Sam Smith ha intentado no caer en el juego de sus agresores, sin embargo, tampoco se queda callado, pues responde de mejor forma: a través de su música y poderosos mensajes que rompen cualquier barrera.

