Cómo Sam Smith nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos a través de la música

Así como Sam Smith ha aprendido a amarse a sí mismo, también nos ha enseñado a hacer lo mismo con nosotros.

Sam Smith es uno de los mejores cantantes de la actualidad y es una de las personalidades más exitosas de la última década, sin embargo, además de ser un excelente profesional, es uno de los máximos representantes en difundir mensajes de amor propio, y no sólo eso, llevarlo a cabo y demostrar que lo único que siente hacia él mismo es aceptación y amor.

Sam Smith y su lucha por el amor propio

Sam Smith tiene una voz inconfundible y una presencia imponente y elegante, y también muy carismática, sin embargo, pese a todas estas características, desafortunadamente ha sido sumamente criticado debido a su físico y a sus preferencias sexuales, dos cosas sobre las que, debemos entender, no podemos opinar sobre otras personas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El cantante británico ha sido víctima de burlas y muestras de hostilidad por parte de los sectores más conservadores, incluso, el mismo artista ha revelado en varias ocasiones que le han hasta escupido en la calle luego de revelar que se define como no binario en 2019. En redes sociales no paran de llover las críticas y los comentarios de odio, las burlas y fotos de él mismo con intenciones estúpidamente malignas.

“Creo que todo lo negativo que he vivido ha sido en el marco de mi trabajo y vida pública. Y esa cantidad de mierd* que me ha llegado ha sido extenuante en ocasiones. Salió en las noticias. Alguien me escupió en la calle. Es una locura. Lo que encuentro grave es que eso me haya pasado a mí siendo famoso. Porque soy una estrella del pop. Así que imagínate lo que le pasará a otros chicos, lo que sentirán otros chicos queer. Y lo triste es que estamos en 2023 y sigue pasando en lugares como Inglaterra”, reflexionó en una conversación con Apple Music.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El artista ha sido comparado con otros famosos por su cuerpo y la ropa que usa, lo han insultado hasta el cansancio en redes sociales y, a todo esto… lo único con lo que ha respondido el cantante es con amor propio y música que habla de ello, de aceptación. Aceptación propia.

Cómo Sam Smith nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos

Sam Smith es un gran músico, por ello, ha sabido cómo tener de arma y escudo su propia música, donde habla de lo que quiere y de lo que siente, sin máscaras, sin malas intenciones, simplemente como defensa y lecciones con las que todos nos sentimos identificados porque nadie estamos a salvo del odio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“We love who we love…”, dice una parte de su nueva canción ‘Who we love’.

De hecho, su nuevo álbum ‘Gloria’ es una declaración a corazón abierto de Sam Smith y un libro de sentimientos que rodean la aceptación junto a la discriminación, el amor propio pero también el rechazo hacia nosotros mismos, el amor diverso y el proceso que atravesamos para llegar a ese punto en el que no lloramos más por la opinión del resto del mundo.

“Everyday I’m tryin’ not to hate myself…”, se escucha en Love Me More de Sam Smith.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sam Smith nos acaba regalar uno de los discos más acertados de la historia, cada una de sus canciones como himno y un grito liberador.

Así como Sam Smith ha aprendido a amarse a sí mismo, también nos ha enseñado a hacer lo mismo con nosotros.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte