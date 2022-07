“Satisfaction”: La historia detrás de la canción más emblemática de los Rolling Stones

El sueño de Keith Richards que nos regaló uno de los más grandes éxitos de los Rolling Stones.

La canción más emblemática de los Rolling Stones es definitivamente “(I Can´t Get No) Satisfaction”, además de ser considerada una de las mejores canciones de la música contemporánea. Fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards y lanzada en 1965.

El extraño sueño de Keith Richards

La anécdota de cómo surgió la canción es conocida por los fanáticos. La melodía base se presentó en un sueño del guitarrista de la banda, Keith Richards, mientras se encontraba en un hotel en Florida y junto a la melodía llegó la frase “Can´t get no satisfaction”, así que se levantó, tomó su guitarra y grabó la idea que rondaba en su cabeza.

Al despertar, se encontró la grabación con el riff junto a una sesión de ronquidos. Horas después, Richards le mostró la grabación a Mick Jagger, quien se encargó de componer la letra a un lado de la alberca del hotel en donde se hospedaban en ese momento.

La grabación de una segunda versión

Cuatro días después, grabaron una primer versión en los estudios Chess en la ciudad de Chicago, versión que no fue nada exitosa, sin embargo, a pesar de esa decepción decidieron darle otra oportunidad y para el 12 de mayo grabaron la versión definitiva en los estudios RCA en Los Ángeles bajo la producción del manager de la banda, Andrew Loog Oldham.

Para esta segunda versión, el tecladista y road manager, Ian Stewart, le dió a Keith un pedal Maestro Fuzz-Tone de Gibson, lo que permitió que “Satisfaction” tuviera un toque distorsionado. Después de grabarla, ni Mick ni Keith tenían pensado lanzarla como sencillo, pero Loog Oldham fue quien le vio potencial.

Los Rolling Stones nunca fueron la banda perfecta o ideal y con “Satisfaction” lo demuestran, ya que como Bill Janovitz lo menciona en su libro Rocks Off, la canción tiene algunos errores que decidieron mantener, por ejemplo, en el minuto 1:36 Keith se tarda en prender el pedal, mientras que minutos más tarde, lo hace segundos antes de tiempo, siendo estas imperfecciones el sello de los Stones.

Un himno de los años sesenta

El tema se volvió un himno para la generación de los años 60 que estaba inconforme con lo que vivía, pues habla de la frustración y el desagrado de la sociedad por lo establecido, principio que se puede observar en el género y las siguientes generaciones que han utilizado la música como una forma de expresión.

(I Can’t Get No) Satisfaction fue lanzada como sencillo el 6 de junio de 1965 en Estados Unidos, convirtiendo a la canción en su primer número uno en el país y su cuarto sencillo en obtener esa posición en Reino Unido y aunque el tema forma parte de su álbum “Out of Our Heads” en la versión estadounidense, esta no forma parte de la versión británica del disco.

A pesar de que la banda británica contaba con una gran reputación, este tema les brindó un salto aún mas grande en la fama. Cuarenta años después, la revista Rolling Stones ubicó a “Satisfaction” en el segundo lugar dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.





