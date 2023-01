¿Qué significa la nueva canción de Metallica, “Screaming Su1c1d3”?

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet y Robert Trujillo tienen un importante mensaje en el segundo sencillo de ‘72 Seasons’: No estás solo.

Después de 10 discos de estudio, más de 40 años como banda, cientos de giras mundiales y una pandemia, Metallica está de regreso. Es una de las bandas clásicas del thrash ochentero, pero toda una nueva generación los conoció el año pasado con la cuarta temporada de Stranger Things. “Master of Puppets”, junto con “Running Up That Hill” de Kate Bush, se convirtieron en dos de las canciones más escuchadas de Spotify.

Ahora, como el segundo sencillo (Después de “Lux Aeterna”) del disco ‘72 Seasons’ que sale este 2023, Metallica presentó en redes “Screaming Suicide”. La música es muy característica de la banda, con riffs y solos que suenan a ellos mismos. Pero, ¿qué hay de la letra? ¿Qué significa? ¿De verdad habla de depresión y suicidio?

¿Qué significa “Screaming Suicide”?

En otras canciones, como “Fade to Black” del ‘Ride the Lightning’ y “Suicide & Redemption” del ‘Death Magnetic’, Metallica ha abordado el tema del suicidio. Así que no sería algo nuevo. De hecho, el mismo James Hetfield ha dicho que esta canción es sobre el “tabú” del suicidio

“La intención es comunicar la oscuridad que sentimos por dentro”, dijo en un comunicado. “Es ridículo pensar que deberíamos negar que tenemos estos pensamientos. En un punto o en otro, creo que muchas personas lo han considerado”. Y agregó: “Enfrentarlo es hablar sobre lo que no se habla. Si es una experiencia humana, entonces deberíamos ser capaces de hablar al respecto. No estás solo ni sola”.

Al inicio de la canción, la voz parece acusatoria: “Nunca hables de mí”. Esta se refiere a los pensamientos suicidas, que casi siempre se guardan en el interior cuando lo más saludable es hablarlos aunque sean temas difíciles. “Mantenme muy dentro”, dice, como si fuera un vergonzoso secreto.

Conforme avanza la canción, hay una luz de esperanza en la voz de Hetfield: “Entonces una voz aparece y te susurra al oído: ‘Eres suficiente’”. Al final de la canción, la voz suicida retrocede y finaliza: “Enfrentaste tu mayor miedo”. En este caso, el miedo no era al suicidio, sino a hablar de él.

En su comunicado, Metallica agregó una serie de recursos para las personas que están lidiando con pensamientos suicidas. En México, puedes llamar a la línea de la vida al 800 911 2000.

Letra de “Screaming Suicide” de Metallica

Welcome to this life

Born into the fight

Here to claim your dream

Look you in the eye

Patch the broken sky

Craving dopamine

Then my voice appears

Teaching you of fears

Are you good enough?

You don’t recognize

Head is full of lies

You should just give up

Listen well, better listen well

Listen well, better listen well

Don’t ever speak my name

Remember you’re to blame

Keep me inside

Keep me inside

My name is suicide

Curse another day

Spirit locked away

Punish and deprive

Hate to be awake

Living a mistake

More dead than alive

Then a voice appears

Whisper in your ears

“You are good enough”

Throwing down a rope

A lifeline of hope

Never give you up

Listen well, better listen well

Listen well, better listen well

Don’t ever speak my name

Remember you’re to blame

Keep me inside

Keep me inside

My name is suicide

Terrified in sleepless nights

Caught in spotlight dead to rights

Isolate and fight your mind

Telling you you’re left behind

My lying voice inside

Keeps drinking cyanide

And no more can you run

Into the sun

Terrified, sleepless nights

Caught in spotlight dead to rights

Isolate and fight your mind

Telling you you’re left behind

And now you speak my name

You’ve given back the blame

Keep me deep inside

Don’t you keep me inside

Screaming suicide

Now that I’m exposed inside

Shined a light on cyanide

I’m no longer needed here

Now you’ve faced your biggest fear

Letra en español de “Screaming Suicide” de Metallica

Bienvenido a esta vida

Nacido en la pelea

Estoy aquí para reclamar tu sueño

Verte directamente a los ojos

Reparar el cielo roto

Con ansias de dopamina

Entonces mi voz aparece

Y te enseña sobre los miedos

¿Eres suficientemente bueno?

No sabes discernir

La mente está llena de mentiras

Deberías rendirte

Escucha bien, mejor escucha bien

Escucha bien, mejor escucha bien

Nunca menciones mi nombre

Recuerda que tú tienes la culpa

Mantenme dentro

Mantenme dentro

Mi nombre es “suicidio”

La maldición de un nuevo día

Castigo y privación

El odio a estar despierto

Viviendo en un error

Más muerto que vivo

Entonces una voz aparece

Y te susurra al oído:

“Eres suficiente”

Y te lanza una soga

Una línea de esperanza

Nunca te rindas

Escucha bien, mejor escucha bien

Escucha bien, mejor escucha bien

Nunca digas mi nombre

Recuerda que la culpa es tuya

Mantenme dentro

Mantenme dentro

Mi nombre es “suicidio”

Aterrado en noches en vela

Atrapado en el foco, muerte a los derechos

Aléjate y lucha contra tu mente

Que te dice que te estás quedando atrás

Mi voz mentirosa al interior

Sigue bebiendo cianuro

Y no puedes correr más

Hacia el sol

Aterrado en noches en vela

Atrapado en el foco, muerte a los derechos

Aléjate y lucha contra tu mente

Que te dice que te estás quedando atrás

Y ahora dices mi nombre

Devolviste la culpa

Mantenme muy dentro

No me mantengas dentro

Gritando “suicidio”

Ahora que estoy expuesto por dentro

Y mostré el cianuro

Ya no me necesitan aquí

Ya enfrentaste tu mayor miedo

