Shakira eliminó referencias en la sesión de BZRP porque “iban demasiado lejos”

Shakira eliminó partes de la sesión con BZRP y nos habría encantado escucharlas.

Shakira eliminó partes de la sesión con BZRP y, si así sonó el resultado final, ¿qué habrá dicho en el borrador? Porque sabemos que se trata de una letra fuerte en la que la colombiana tuvo como objetivo desahogarse, y está bien, sin embargo, consideró que ciertas partes era mejor omitirlas porque “iban demasiado lejos”.

Shakira sorprendió recientemente con su BZRP Music Session #53 que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta tras tocar el tema de su separación con Piqué y las infidelidades que sufrió por parte del futbolista. Todo ese dolor lo transformó en una canción, misma que ahora ha reunido millones de reproducciones y se ha posicionado con rapidez en las listas de popularidad.

Shakira trabajó de la mano con Bizarrap y Keityn, este último apoyó en la composición de letra y recientemente dio una entrevista en la que revela algunos sucesos que vivieron mientras colaboran los tres artistas juntos.

Kevyn Mauricio Cruz Moreno, nombre del compositor, destacó que la cantante colombiana siempre marcó que, sí, efectivamente quería demostrar sus sentimientos, pero siempre manteniéndose profesional, algo que dominó en todo el proceso creativo.

El compositor reveló que el único tema que estaba sobre la mesa era el de su separación con Piqué y él hizo algunas propuestas para ir formando la canción. La colombiana también proponía y juntos fueron creando la letra, sin embargo, hubo partes y referencias que prefirieron descartar porque “iban demasiados lejos”.

Keityn no reveló aquellas partes que fueron omitidas, simplemente dijo que eran menos concretas y que cambiaron unas cosas por otras, y algunas las desecharon completamente.

“No sé si más fuertes, yo creo que menos concretas como las que están ahí. Bueno, cambiemos eso por esto, porque después puede pasar esto. No quiero entrar en detalle”, dijo el compositor.

Asimismo, indicó que fueron tres los días los que estuvo trabajando con la colombiana y el productor argentino en su casa de Barcelona, España, sin embargo, no les fue posible terminar y continuaron enviándose ideas durante una temporada más.

Al final obtuvieron una de las canciones en español más escuchadas y también juzgadas, de hecho, el compositor quiso aclarar que cada persona hace su duelo como quiera y si Shakira quiso hacerlo de esa manera porque es una artista, él la apoyaría.

“Yo digo que cada quien hace su duelo, o sea, supera sus despechos como quiera. Ella es artista, no la pongas a hacer limonada porque ella es artista. Si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy de acuerdo. Está haciendo música, no está haciendo nada que no sepa hacer”, expresó el músico.

Lo cierto es que en poco tiempo Shakira, BZRP y Keityn lograron colocar su sesión como una de las más escuchadas y demostraron que tienen la fórmula perfecta para llevar el dolor al éxito.

