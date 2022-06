Shakira estrena nueva canción que parece indirecta a Piqué: “Estaba abajo ahora me levanto”

Shakira levanta la cabeza porque “todo estará bien”.

Shakira ha estado en el foco de atención desde que inicio el mes de junio, luego de que comenzara a circular el rumor de que su pareja por más de 12 años y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué le había sido infiel.

Sin embargo, después de unos cuentos días desde que comenzó el rumor difundido en un principio por medios españoles, fue la propia Shakira quien confirmó la separación del futbolista, sin aclarar las razones.

A partir de ese momento, cada uno de los pasos de la colombiana han sido seguidos, tanto en su vida personal como en la profesional, pues hasta se llegó a vincular la ruptura con el tema que lanzó a finales de abril con Rauw Alejandro, ‘Te felicito’, que se ha dicho es dedicado a Gerard Piqué.

¿Shakira dedica nueva canción a Piqué?

En medio de la polémica y a solo unas semanas de que Shakira confirmara su separación, la colombiana lanzó un nuevo tema que lleva por nombre ‘Don’t You Worry’ con Black Eyed Peas y el DJ David Guetta, cuya letra ha hecho pensar a sus seguidores si podría tratarse de un tema dedicado a su ahora ex.

Primero fue estrenado el audio, para posteriormente estrenarse el video oficial, en medio de un ambiente galáctico y futurista, en el que Shakira luce poderosa y de hecho, uno de sus looks es metálico con un efecto que permite ver sus ojos de un azul resplandeciente.

La canción con un ritmo que remonta a Black Eyed Peas de 2010, cuenta con una letra que remite a la tranquilidad después del caos, al menos eso han interpretado los fans.

Un sentido que podría relacionarse con el estado anímico actual de Shakira, de hecho en un verso, se escucha: “No te preocupes por nada porque todo estará bien. Todo va a estar bien”.

Sin más, aquí te dejamos la letra para que puedas interpretarlo.

Letra en inglés de ‘Don’t You Worry’

Don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright





So don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

It’s gon’ be al-, be alright, thumbs up vibe

Ready for the night, lit like a light

‘Bout to take a flight, get higher than a kite

Floatin’ on the sky, look mama, I can fly

I feel so alive, I’ma live my best life

Do just, do just what I like

Get that, get that, get that press

I was down now I rise up

Head up and my eyes up

I keep getting wiser

Then I realize that everything will be





O-o-o-o-o-o-o-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, okay

This is how we do it, baby, this is what we say

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer





Don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

So don’t you worry

Don’t you worry about a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright





It’s gon’ be, on’ be okay (Ey)

Work hard, play hard, that’s the only way (Ey)

I’ma live my life like everyday’s a holiday (Ey)

Time to celebrate (Ey), time to elevate

Hold up, wait

Tres, cuatro, cinco, seis

Take it to the top, top, top, like, “Ooh”

We don’t stop, stop, keep on movin’ makin’ moves

Take a a shot, shot, take a shot, take a few

We gon’ keep on doin’ what we do

(’Cause everyday will be)





O-o-o-o-o-o-o-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, okay

This is how we do it, baby, this is what we say

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer





Don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

So don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright





Letra en español de ‘Don’t You Worry’ (’No te preocupes’)

No te preocupes

No te preocupes por nada

‘Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por nada

‘Porque todo estará bien

Todo va a estar bien





Va a a estar bien, pulgares arriba vibra

Listo para la noche, iluminado como una luz

A punto de tomar un vuelo, llegar más alto que una cometa

Flotando en el cielo, mira mamá, puedo volar

Me siento tan vivo, voy a vivir mi mejor vida

Haz solo, haz solo lo que me gusta

Consigue eso, consigue eso, consigue esa prensa

Estaba abajo ahora me levanto

Cabeza arriba y mis ojos arriba sigo siendo más sabio

Entonces me doy cuenta de que todo será





O-o-o-o-o-o-o-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, está bien

Así es como lo hacemos, bebé, esto es lo que decimos

Eso es lo que tu y yo vamos a hacer no te preocupes





No te preocupes por nada

‘Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por nada

‘Porque todo estará bien

Todo va a estar bien





Va a estar, va a estar bien (Ey)

Trabaja duro, juega duro, esa es la única manera (Ey)

Voy a vivir mi vida como si todos los días fueran vacaciones (Ey)

Hora de festejar (Ey), hora de elevar

Espera, espera tres, cuatro, cinco, seis

Llévalo a la cima, arriba, arriba, como, “Ooh”

No paramos, paramos, seguimos moviéndonos haciendo movimientos

Toma un trago, toma, toma un trago, toma unos cuantos

Vamos a seguir haciendo lo que hacemos (Porque todos los días será)





O-o-o-o-o-o-o-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, está bien

Así es como lo hacemos, bebé, esto es lo que decimos

Eso es lo que tu y yo vamos a hacer no te preocupes





No te preocupes por nada

‘Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por nada

‘Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Sin duda, la letra podría interpretarse con la situación de Shakira, luego de su separación. Por ahora, la cantante se ha mantenido ocupada en diversos proyectos y también luciendo espectacular en sus apariciones publicas.

