Siddhartha fue expuesto en ‘tendedero’ del 8M por abuso y ya está más que cancelado

En el ‘tendedero’ sobresalió el nombre y foto del cantante.

Una de las actividades más representativas y significativas durante el 8M, es el “tendedero”, un espacio en el que se exponen conductas abusivas por parte de los hombres; este recurso está activo desde 1978 cuando la activista Mónica Mayer expuso su obra en el Museo de Arte Moderno, pues ella buscaba que las mujeres contaran su experiencia de vivir en la Ciudad de México.

Desde entonces, se convirtió en un espacio seguro para desahogarnos.

Siddhartha es acusado de presunto abuso

En la marcha del Día de la Mujer de la CDMX, algunas asistentes notaron que en el “tendedero” resaltaba la fotografía del cantante, y pareja actual de Yuya, Siddhartha, quien fue acusado de presunto abuso sexual.

Tanto en el cartel como en redes sociales, la denuncia fue anónima y señaló que en 2018 el cantante le habría propuesto tener relaciones íntimas que después se tornaron bastante incómodas.

“En 2018 acudí a un concierto de Siddhartha, acabó y fuimos al after. Entramos a su habitación juntos y empezamos a tener relaciones, pero hubo un punto en el que no me sentía cómoda porque insistía mucho en ‘metérmela por el cul0′”, aseguró el anonimato.

Luego de la confesión, el anónimo pidió ayuda a las redes de grupos feministas y confesó que había asistido a pegar su denuncia con mucho miedo.

Un supuesto testigo

En los comentarios de la denuncia, una cuenta identificada como @mar.yolii01 aseguró que el mensaje fue redactado por una de sus amigas y que se trataría de un testimonio falso, mencionó que era una “broma de mal gusto” sobre el cantante, así como de diferentes artistas.

“Voy a ser breve, la verdad es que mi amiga, quien supuestamente tuvo relaciones con Jorge Siddhartha. Está mintiendo. De hecho hizo ese tipo de broma de mal gusto, cosa que también hizo con varios carteles con diferentes artistas. Ella no pasó por una situación así y espero que no la pase. Gracias a su ignorancia varias chicas pagaremos el precio, al rato que le pase algo, Dios no lo quiera, ya no le van a creer. Cabe aclarar que yo no idolatro a ese tipo ni me gusta. No lo oigo ni lo conocía”, redactó la usuaria.

Hasta el momento, Siddhartha no se ha pronunciado ante la denuncia, sin embargo, muchos de sus fans han expresado lo mucho que los decepcionaría si la acusación es real.

