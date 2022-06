¡Son una generación increíble”: Anahí se sube al escenario con Karol G para interpretar “Sálvame”

La mexicana se conmovió hasta las lagrimas al interpretar uno de sus éxitos junto a la cantante colombiana.

Sin duda RBD fue una de las agrupaciones más exitosas de principios de los años 2000, por eso no es de extrañar, que ahora que la nostalgia se ha convertido en una de las tendencias más famosas a raíz de la pandemia, que las canciones de la banda mexicana sigan sonando en todas las fiestas, en especial “Sálvame” que se ha convertido en un himno de los millennials.

Pues resulta que las composiciones de Rebelde llegaron hasta Karol G, una de las exponentes del género urbano más populares en la actualidad, y quien es tan fan de la agrupación que decidió invitar a Anahí a su show de la Ciudad de México para que juntas interpretaran “Sálvame”, esto frente a miles de fanáticos que gritaron de a emoción al ver a las dos cantantes en el escenario.

Cuando llegó el momento, la intérprete de “Tusa” llamó a su invitada con la voz rota de la emoción.

“Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, confesó a los miles de asistentes que se dieron cita para el espectáculo.

Entre lagrimas, Anahí también se dirigió a su compañera y al público que no paró de aplaudir y gritar.

Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!”, dijo.

Después del concierto, ambas compartieron mensajes en sus redes sociales de admiración y emoción ante el momento que acababan de vivir.

“TE AMO Anahí. Te amo de la forma más pura, más real y genuina Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación … Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también!!!! GRACIAS !!!!!!!”, escribió Karol G en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Anahí compartió varios videos en los que se puede observar los ensayos previos al show, así como mensajes de amor hacia Karol y sus fans.

