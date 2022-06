Stranger Things 4: Kate Bush opina sobre el éxito de “Running Up That Hill” en la serie

Es oficial: a Kate Bush también le gusta Stranger Things.

“Running Up That Hill (A Deal With God)” es un tema de 1985, pero regresó con fuerza sobrenatural en 2022 gracias a que está en el soundtrack de Stranger Things 4. Y no solo eso: es parte importante de la trama y la canción favorita de Max, que la ayuda en un momento crucial para luchar contra sus demonios. Literalmente. Cuando hablamos de la historia de “Running Up That Hill” y su regreso en Stranger Things nos preguntábamos qué pensaría la misma Kate Bush del comeback de su canción; ahora ella dice que, así como muchos de sus fans, también adora la serie.

Kate Bush no suele hablar públicamente y, actualmente, suele mantener un bajo perfil cuando se trata de la prensa. Sin embargo, la cantante dio esta declaración a través de su sitio oficial:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Stranger Things

Puede que hayan escuchado que la primera parte de la fantástica y fascinante nueva temporada salió recientemente en Netflix. Incluye la canción ‘Running Up That Hill’, que recibió todo un nuevo préstamo de vida gracias a los jóvenes fans que aman el show. ¡Yo lo amo también! Por esta razón, ‘Running Up That Hill’ volvió a las listas alrededor del mundo y entró al UK chart en el número 8. ¡Es muy emocionante! Gracias a todos los que han apoyado la canción.

Espero con ansias el resto de la serie en julio. Mis mejores deseos, Kate”.

El Volumen 1 de la cuarta temporada de Stranger Things ya está disponible en Netflix. En esta parte conocimos a personajes como Eddie Munson (Joseph Quinn) y Argyle (Eduardo Franco): aunque son nuevos en la serie, ya son de nuestros favoritos en toda la serie. El Volumen 2 de Stranger Things 4 se estrena el próximo 1 de julio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte