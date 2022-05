Stranger Things 4: La canción de Kate Bush que volvió desde los años 80

“Running Up That Hill (A Deal With God)” es la canción favorita de Max y un éxito en las listas de popularidad en pleno 2022.

Es 1986 y Hawkins, un pequeño pueblo de Indiana, se recupera de múltiples eventos sobrenaturales que ocurrieron en años pasados: ataques de demogorgones, experimentos en laboratorios ultrasecretos, conflictos con Rusia y, sobre todo, amor y desamor adolescente. La cuarta temporada de Stranger Things ya apunta a ser una de las mejores de la serie, no solo porque está llena de horrores que recuerdan al cine de body horror y posesiones de los años 80, sino también porque el Volumen 1 tiene un soundtrack excepcional. Una de las canciones que lo componen es una joya de 1985: “Running Up That Hill” de Kate Bush, que volvió a las listas de popularidad tras el estreno de Stranger Things 4.

En el primer episodio de la cuarta temporada vemos a Max, quien lidia con el trauma de haber presenciado la muerte de su hermanastro mayor. Ella se refugia en la música, en la seguridad de unos audífonos conectados a un walkman. Si eres muy joven para recordarlo, un walkman era un reproductor portátil en el que podías introducir un casete y llevarlo contigo a todas partes. Una de las primeras escenas muestra a Max caminando por la preparatoria de Hawkins, con “Running Up That Hill” de fondo. Esa canción es la más importante de toda la temporada, pues es la favorita de “Mad Max” y representa el poder curativo de la música.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Stranger Things y Kate Bush

En la vida real, en 1985, Kate Bush lanzó el disco ‘Hounds of Love’ y su lado B, ‘The Ninth Wave’. La compositora y cantante estaba cansada del esfuerzo físico y mental que había representado su último disco, ‘The Dreaming’, e hizo algo con lo que muchas mujeres soñamos en algún momento de nuestras vidas: se mudó al campo. Fue en su casa rural de Kent donde compuso las canciones de ese material, entre las que se encuentra “Running Up That Hill”.

La canción trata sobre la posibilidad de cambiar de lugar entre un hombre y una mujer. Una de las maneras de lograrlo, pensó ella, sería a través de un pacto con el diablo. Pero le agradó más la idea de hacer la historia sobre un pacto con Dios. “A Deal With God” era el nombre original para la canción, pero ante la censura que el tema enfrentaría en países sumamente religiosos como Italia o Francia, la disquera sugirió cambiarlo a “Running Up That Hill (A Deal With God)”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En su momento, la canción alcanzó el tercer puesto en el UK Singles Chart y llegó a los primeros 30 puestos en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Dado que ‘Hounds of Love’ también fue muy popular en ese lado del mundo, tiene sentido que, para 1986, una adolescente atormentada de Hawkins llevara ese disco de Kate Bush en su walkman. Más tarde, en 2003, muchos adolescentes dosmileros conocimos la canción por el cover de Placebo, que venía en el lado B de ‘Sleeping With Ghosts’.

A partir de “Running Up That Hill” en Stranger Things y la importancia que la canción adquiere conforme avanza la historia, el éxito ochentero regresó a las listas de popularidad en pleno 2022. Actualmente, el tema está en el primer lugar de la lista de iTunes y en el Top 200 de Spotify. Otro tema de Kate Bush que regresó gracias a las plataformas de streaming y las redes sociales fue “Wuthering Heights”, que seguramente escuchaste en decenas de videos de TikTok durante 2021. ¿Qué pensará ella del resurgimiento de su música en este contexto?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Letra de “Running Up That Hill (Deal With God)”

It doesn’t hurt me

Do you want to feel how it feels?

Do you want to know, know that it doesn’t hurt me?

Do you want to hear about the deal that I’m making?

You

It’s you and me

And if I only could

I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places

Be running up that road

Be running up that hill

Be running up that building

See, if I only could, oh

You don’t want to hurt me

But see how deep the bullet lies

Unaware I’m tearing you asunder

Oh, there is thunder in our hearts

Is there so much hate for the ones we love?

Tell me, we both matter, don’t we?

You

It’s you and me

It’s you and me, won’t be unhappy

And if I only could

I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places

Be running up that road

Be running up that hill

Be running up that building

See, if I only could, oh

You

It’s you and me

It’s you and me, won’t be unhappy

Oh, come on, baby

Oh, come on, darling

Let me steal this moment from you now

Oh, come on, angel

Come on, come on, darling

Let’s exchange the experience, oh, uh

And if I only could

I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places

I’d be running up that road

Be running up that hill

With no problems

See, if I only could

I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places

I’d be running up that road

Be running up that hill

With no problems

See, if I only could

I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places

I’d be running up that road

Be running up that hill

With no problems

See, if I only could

Be running up that hill

With no problems

(If I only could, be running up that hill)

(If I only could, be running up that hill)









Podría interesarte