Stranger Things: Escucha el soundtrack completo de la cuarta temporada, volumen 1

Stranger Things 4 tiene un increíble y ochentero soundtrack que ya puedes escuchar en esta playlist.

Hemos esperado mucho, mucho tiempo por el estreno de Stranger Things 4. Desde este 27 de mayo, el volumen 1 de la cuarta temporada de la serie está disponible en Netflix y, si ya la viste, entonces sabes que la música es parte muy importante. Nos atrevemos a asegurar que es una de las mejores por esa razón: y es que con nuevos personajes y situaciones, el horror no se siente igual cuando te recibe con una de las canciones más hermosas de Kate Bush, una nueva versión de “California Dreaming” o “Detroit Rock City” de KISS.

Hay que recordar que Stranger Things 4 ocurre en 1986: un año que, en la vida real, fue uno de los mejores en la historia de la música. Ya habíamos escuchado una versión más oscura y dramática de “Separate Ways” de Journey en el tráiler, y los primeros episodios de esta temporada no decepcionan. Otros temas incluyen “You Spin Me Round (Like a Record)” de Dead or Alive (que también escuchamos en los 80 de la serie ‘Dark’, ¿se acuerdan?), “I Was a Teenage Werewolf” de The Cramps y “Psycho Killer” de los Talking Heads.

Si quieres escuchar el soundtrack completo y revivir los momentos más conmovedores y aterradores del inicio del fin de Stranger Things, ya puedes hacerlo en Spotify. Disfruta:

Esta es la lista completa de canciones que puedes escuchar en la cuarta temporada, volumen 1:

“Separate Ways (Worlds Apart)” – Journey

“California Dreamin’” – The Beach Boys

“Pyscho Killer” – Talking Heads

“Running Up To The Hill” – Kate Bush

“You Spin Me Round” – Dead or Alive

“Chica Mejicanita” – Andrea Litkei y Ervin Litkei

“Play With Me” – Extreme

“Detroit Rock City” – Kiss

“I Was A Teenage Werewolf” – The Cramps

“Pass The Dutchie” – Musical Youth

“Wipe Out” – The Surfaris

“Object of My Desire” – Starpoint

“Rock Me Amadeus” – Falco

“Travelin’ Man” – Ricky Nelson

“Tarzan Boy” –Baltimora

“Dream a Little Dream of Me” – Ella Fitzgerald y Louis Armstrong

“The Red Army Is the Strongest” – Alexandrov Ensemble

