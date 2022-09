Hijo de Taylor Hawkins tocó la batería junto a Foo Fighters en el concierto tributo a su papá

Oliver Shane Hawkins protagonizó uno de los momentos más emotivos en el concierto de Foo Fighters en tributo a su desaparecido padre.

La inesperada muerte del baterista Taylor Hawinks, exintegrante de Foo Fighters, conmocionó a la industria musical en marzo pasado, convirtiéndose en una leyenda y dejando un gran legado en la música, lo cual fue reconocido en un reciente concierto tributo a él por parte de la banda estadounidense a la que perteneció por casi 25 años.

Tras casi seis meses del lamentable fallecimiento de Taylor Hawkins, la banda dirigida por Dave Grohl, dio un concierto de aproximadamente seis horas en el emblemático estadio de Wembley, el sábado 3 de septiembre, el cual se dice agotó sus 12 mil 500 entradas, y que contó con invitados especiales, entre los que se encontró el hijo del baterista, Oliver Shane Hawkins.

Hijo de Taylor Hawkins tocó la batería en el tributo a su padre

Uno de los momentos más emotivos en el concierto tributo a Taylor Hawkins se presenció cuando su hijo de 16 años, Oliver Shane Hawkins tomó su lugar en la batería para interpretar junto a los demás miembros de Foo Fighters, el icónico tema ‘My Hero’ de 1997 para cerrar con broche de oro.

Para presentar al adolescente, Dave Grohl comentó: “Tenemos un baterista más que vendrá y tocará con nosotros esta noche. Déjenme decirles que no creo haber visto a nadie tocar la batería tan fuerte como esta persona”.

Refiriéndose a él como “Sr. Shane Hawkins”, el líder de Foo Fighters mencionó: “Pero más allá de eso, es un miembro de nuestra familia… Creo que tiene sentido que venga a tocar con nosotros esta noche”.

Señoras y señores #ShaneHawkins ❣️hijo de #TaylorHawkins #taylorhawkinstributeconcert Me pongo de pie 👏 hermosa forma de rendirle homenaje a Taylor, se nota la pasión con la que tocó, del amor y tristeza se entregó al 1000!! No habían alguien mejor que él para tocar #MyHero 🥲 pic.twitter.com/4dv9vr3AXY — Jess💫 (@EowynJessa) September 3, 2022

Y entonces, Oliver Shane Hawkins comenzó a tocar la batería para demostrar el gran potencial que heredó de su padre, uno de los momentos más emotivos del homenaje en el estadio de Wembley, mientras algunas de las fotos del joven junto a Taylor Hawinks fueron proyectadas en las pantallas y se alcanzaron a distinguir algunas lágrimas de Dave Grohl.

El momento fue captado por diversos asistentes, quienes corearon a gritos ‘My Hero’, así como expresaron el impacto que tuvo ver a Shane Hawkins en el homenaje póstumo a su padre.

Al concierto también fueron invitados otros músicos como Paul McCartney, Brian May y Roger Taylor de Queen, Liam Gallagher de Oasis, Josh Homme de Queens of the Stone Age, Travis Barker, Mark Ronson, entre otros amigos y colegas de Taylor Hawkins.

Tras la muerte del baterista a finales de marzo de 2022, Foo Fighters decidió cancelar todas sus presentaciones, y en junio anunció que llevaría a cabo dos conciertos tributo, uno en Londres y otro en Los Ángeles, cuyas ganancias serán donadas a organizaciones benéficas elegidas por la familia Hawkins.

