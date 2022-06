Te felicito: La canción de Shakira que dio pistas sobre el fin de su relación con Piqué

“Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos”, canta ella en una canción colaboración con Rauw Alejandro.

Los rumores resultaron ser ciertos y, tras varios días de especulaciones por parte de sus fans, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación. La cantante colombiana y el futbolista español llevaban 12 años juntos y tienen dos hijos, por quienes podrían iniciar una batalla legal para determinar la custodia de ambos. Sin embargo, antes de que el rompimiento se hiciera oficial, los detectives fans de Shakira descubrieron pistas en la letra de la canción “Te felicito”, que canta a dueto con Rauw Alejandro.

Esta canción, en la que Shakira le reclama a un amante haberla traicionado, podría estar dedicada a Gerard Piqué. Y es que, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, su separación tendría algo que ver con una supuesta infidelidad del futbolista con otra mujer. “Por completarte me rompí en pedazos”, canta ella. “Me lo dijeron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que derramó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”. Auch.

“Te felicito, qué bien actúas”, dice ella. En otra parte de la canción, la colombiana habla de que no le compra al amante su “filosofía barata” y ella, que confiaba ciegamente en esa persona, ahora sufre por haberlo hecho. “Lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti, y me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Esa es la letra que llevó a los fans de la cantante a concluir que su relación con Piqué estaba en picada, pero la gran mayoría desconocía la verdad hasta que ambos confirmaron la separación en términos “amistosos”. Puedes leer la letra completa del tema a continuación.

Letra completa de “Te felicito”

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluiamo’ (Wuh!)

Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’ (Yah!)

Como ante’ (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’ (Yah!)

No me cuente’ más historia’, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

