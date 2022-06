Termina la espera: Lebanon Hanover llega a la CDMX el 25 de junio

Luego de que su presentación en nuestro país, tuviera que postergarse a lo largo de la pandemia, el dúo británico, Lebanon Hanover

Con la premisa de un concierto en Colombia, la agrupación dark-wave y post-punk, Lebanon Hanover, integrado por Larissa Iceglass y William Maybeline, regresará a nuestro país, para ofrecer un nuevo y único show, el próximo 25 de junio, casi 10 años después de su última y legendaria presentación, efectuada en 2013, en el Dada X.

Desde entonces, la popularidad y el culto hacia la banda (por más ambigüedad que pueda existir en la conjunción de estos dos conceptos, es un hecho), han aumentado a pasos agigantados, ya que su propuesta y el diseño de canciones que los caracteriza, ayudó a definir un sonido y una época específica, para la música independiente del siglo XXI.

Las expectativas sobre su presentación, son elevadísimas, ya que, junto a otros conciertos de la temporada, como el de la banda Prayers (18 de junio, en CDMX), es de los más esperado éste año, en relación a la escena subterránea, sus vertientes y géneros afines, por lo que, prometen no decepcionar a propios o extraños. Además de tocar sus clásicos, William y Larissa, interpretarán por primera vez en vivo en nuestro país, material perteneciente a producciones como: Besides the abyss de 2015; Let them be alien de 2018) y Sci-Fi Sky de 2020, editados bajo el sello griego, Fabrika.

Cabe señalar que, la sed del público mexicano por el acto en vivo de Lebanon Hanover, se ha incrementado, gracias a los conciertos que, William Maybeline, ha ofrecido en distintos festivales en la Ciudad de México, con Qual, proyecto solista que muestra matices distintos a los que suele mostrar al lado de Iceglass. Complementando el cartel como invitados especiales, se presentará el dúo canadiense Traitrs, quienes se encargarán de abrir el show y calentar la maquinaria, para la que promete ser una velada inolvidable, al norte de la Ciudad de México, en el Punto Urbano Venue, antes Foro 360.

Lebanon Hanover // Traitrs.

-Junio 25 de 2022.

-Puertas: 18:50 hrs

-Traitrs: 19:00 hrs.

-Lebanon Hanover: 20:30

-Foro Urbano Venue (Ex Foro 360), Blvd. Toluca 115, El Conde, 53500 Naucalpan de Juárez, Méx.

-Accesos en preventa: 900 pesos (hasta el jueves 23 de junio 2022).

-Accesos en taquilla (día del evento): 950 pesos.





