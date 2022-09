‘The Dark Side of the Moon’: la historia detrás del álbum de Pink Floyd más vendido del rock

La banda británica creó todo un concepto en torno a este álbum que es considerado uno de los más influyentes de la historia de la música.

Fue el primero de marzo de 1973 que salió a la luz The Dark Side of the moon, el octavo álbum de estudio de Pink Floyd, la agrupación conformada por Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour y Richard Wright que consagró su carrera y los catapultó al éxito mundial.

Los británicos ya eran reconocidos por sus discos pasados, en los cuales experimentaron con la psicodelia de la mano del mítico Syd Barrett, quien dejó la agrupación debido a problemas graves de salud mental.

Al terminar la era de Barrett en Pink Floyd, el cuarteto cimentó un sonido progresivo que dejó para la posteridad en canciones como Echoes, una composición que el propio Waters describió como un “poema auditivo”.

Roger era el principal letrista de la banda, mientras que Gilmour y Wright se encargaban de la mayor parte de la composición musical.

La fama internacional llegó a principios de los setentas con The Dark Side of the moon, un álbum compuesto por 10 canciones en las que Pink Floyd aborda temas como el envejecimiento, la avaricia, la presión por ser productivos, así como las enfermedades mentales; todo esto a través de un viaje sonoro indescriptible, el cual de principio a fin te lleva por estos cuestionamientos humanos que siempre estarán ahí.

Durante años, la agrupación estuvo estigmatizada por los problemas de salud mental que padecía uno de sus ex integrantes, por lo que Waters y compañía decidieron plasmar eso en canciones como Brain Damage.

“Si tu cabeza también explota con oscuros presentimientos te veré en el lado oscuro de la luna”, dice uno de los versos de esta canción.

Debut en vivo

Speak To Me, On the Run, Time y Breathe, se estrenaron en vivo antes de que el álbum fuera grabado en un estudio, esto durante un show que titularon Eclipse.

La agrupación tenía el objetivo de ver la reacción del público, así como perfeccionar los arreglos que podían hacerle a todas las composiciones. Finalmente comenzaron con las grabaciones en 1972 en el icónico estudio Abbey Road de Londres.

La influencia de Alan Parsons

El músico inglés participó en la producción de este álbum, incluso ayudó a Pink Floyd con técnicas como los loops que en aquel momento eran muy difíciles de grabar, por lo que recurrieron a los estudios Abbey Road que eran los únicos con equipo sofisticado en aquella época.

Su legado

The Dark Side of the moon es el disco más vendido de la historia del rock, tan solo en Estados Unidos vendió más de 15 millones de copias, además los datos indican que una de cada cuatro familias en Reino Unido posee este álbum dentro de su colección.

Esta producción no solo vio reflejada la calidad en las ventas, ya que más allá del éxito comercial, la crítica especializada alabó el trabajo de Waters, Gilmour y compañía.

