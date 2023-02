‘The Last of Us’: La historia de Linda Ronstadt, la leyenda de la música mexicana-estadounidense

La canción de Linda Ronstadt, “Long Long Time”, aparece en la serie de ‘The Last of Us’ y es esencial para Bill y Frank. La cantante asegura que sigue siendo una de sus favoritas de todos los tiempos.

En el tercer episodio de ‘The Last of Us’, la serie de HBO basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog, conocimos a Bill y Frank: dos hombres que sobreviven en el presente postapocalíptico tras una pandemia que convirtió a la mayor parte de la población en seres infectados.

En un episodio que ya es considerado uno de los mejores en la historia de la televisión, la historia de amor se acompaña de la música de Linda Ronstadt. Desde que se emitió el episodio en enero de 2023, las reproducciones de la canción “Long Long Time” aumentaron un 4,800 % de acuerdo con Spotify.

“Long Long Time” es una canción de amor y desamor esencial para la historia de Bill y Frank. Love will abide, take things in stride, sounds like good advice but there’s no one at my side, canta Ronstadt en un tema que interpretó en los años 70.

La idea de incluir la música de Linda Ronstadt fue de Craig Mazin, el brillante guionista que escribió la serie junto a Neil Druckmann, el creador de ‘The Last of Us’. Él buscaba un tema que tocara “ciertas cosas sobre el anhelo, el dolor y el amor no correspondido”. Y es que, en un mundo azotado por los zombis, es muy difícil encontrar el amor incondicional. Cuando lo haces, sin embargo, debes hacerlo todo para protegerlo.

La canción fue escrita por Gary White, aparece en el disco ‘Silk Purse’, el segundo de Linda Ronstadt, y pasó 12 semanas en el Billboard Hot 100 Chart.

¿Quién es Linda Ronstadt?

Linda Ronstadt nació el 15 de julio de 1946 en Tucson, Arizona. Su padre, Gilbert Ronstadt, era de descendencia mexicana-alemana y su familia había vivido en Sonora y después en Arizona (que en el siglo XIX seguía siendo parte de México).

Linda inició su carrera musical mucho después, en los años 60, con los Stone Poneys. La música mexicana fue una de sus grandes influencias, pues fue una parte importante de su infancia.

En 1969 Linda lanzó ‘Hand Sown… Home Grown’, su disco en solitario que es considerado el primero grabado por una mujer en el género del country alternativo. En esa época salió de gira con grandes bandas como The Doors y artistas como Neil Young.

Linda Ronstadt es considerada, hasta la fecha, una de las artistas más grandes de los años 70. Lanzó más de 30 discos de estudio durante los 70, 80 y 90, ganó 11 premios Grammy y se retiró en 2011.

Linda Ronstadt y ‘The Last of Us’

Linda Ronstadt se retiró hace tiempo y, a sus 76 años, confiesa que no es muy activa en redes sociales ni en los servicios de streaming. Así que es poco probable que la legendaria cantante siga de cerca la trama de ‘The Last of Us’ que ha hecho llorar a los televidentes durante los últimos días.

Sin embargo, espera que todos los que acaban de descubrir su música a través de ‘The Last of Us’ la disfruten, pues sigue siendo una de sus favoritas de todos los tiempos.

“Mi primera reacción fue sentirme muy agradecida por Gary White, quien tendrá una ganancia inesperada de esto”, dijo Linda sobre el compositor de la canción. La canción “significa mucho” y “sigue siendo una de mis favoritas”, aseguró.

