The Sound Of Freedom, donde la música es de colores y libre de los estereotipos

Los cuatro integrantes de SOF nos enseñan que para la música es de mil colores.

‘The Sound Of Freedom’ es un movimiento musical creado por el sello Eliot Music Label, creadores de los Eliot Awards. Todo comenzó con una convocatoria a través de TikTok en la que Arturo Lopez Gavito y Hector Martínez seleccionaron únicamente a 4 talentos para grabar la miniserie del mismo nombre que constó de seis episodios.

SOF está conformado por Daniela, Luis, Enero y Felipe, con cuatro personalidades totalmente diferentes, quienes a finales del 2021 lanzaron su primer sencillo ‘Cheeky Boom’ un himno a la diversidad y libertad que hasta el momento ya rebasa las 160 mil vistas en YouTube.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y a propósito del éxito que han tenido como agrupación, pudimos tener una charla con ellos, en la que nos confesaron desde cómo nació SOF hasta sus mayores inspiraciones en la música.

Sobre los comienzos de ‘The Sound Of Freedom’

“‘The Sound of Freedom’ comenzó por medio de una convocatoria que lanzó Eliot Media con Hector Martínez y Arturo Lopez Gavito, hicimos el casting y después nos conocimos, y salió el reality show donde Pepsi nos puso a prueba y nos pusieron a hacer como varios retos para demostrar nuestro lugar en Sound”, comentó Daniela.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Respecto a cómo se han sentido como una agrupación, Luis respondió: “Nos hemos sentido super acogidos con todo el equipo de trabajo de Eliot y entre nosotros también nos ha tocado formar una familia, formar una parte así que no teníamos y que hemos desarrollado poco a poco mientras estamos conviviendo, mientras estamos comiendo y todo eso. Está súper padre, nos la hemos pasado super bien”.

¿Quién inspira a SOF?

También hablamos sobre sus mayores inspiraciones en la música. Al tanto, Enero mencionó: “Es medio difícil, hablar de inspiración en este rubro, creo que tenemos varias personas que nos han inspirado pero creo que si hablamos de una carrera exitosa y que fue de mucho riesgo y que me inspiró a mi a tomar ciertos riesgos de repente fue Freddie Mercury con ‘Queen’, a parte de que es un showman y a mí me encanta todo eso. Él inspiró mucha parte de mi carrera y de la persona que soy hoy para interpretar mis canciones y todo en este rubro musical”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mientras que Felipe comentó: “Machine Gun Kelly que antes era rapero y ahora hace punk rock, y le sale super bien, me encanta cómo se viste, su concepto, su música. Él hablando de música en inglés, y en español, Adriel Favela, hace corridos pero tiene un estilo muy diferente a todos los demás que hacen corridos, es más alternativo, tiene un ‘saborcito” diferente”.

Por su parte Daniela señaló: “Qué padre porque todos somos bien diferentes, yo escogería a Jacob Collier y en español a Danna Paola”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por último, Luis mencionó: “Está difícil. A mí a lo largo de mi vida me han gustado varios géneros musicales, ahorita me ha gustado mucho Gera Mx porque siento que me inspira mucho como su parte al escribir, las letras, lo que dice, su flow”.

Sobre lo que los motiva en la música

Más allá de quienes los inspiran, quisimos saber qué es lo que los motiva a formar parte de la industria musical. Al respecto Enero comentó: “¿Qué nos inspira? El ver que esta pandemia, esta situación global abrió las puertas a que muchos pudieran demostrar su talento y lo que quería decir ante el mundo, y creo que la iniciativa de lo que es ‘The Sound Of Freedom’, hace que se preste mucho a que cada uno podamos dar un mensaje”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“En mi caso me inspira mucho a hablar del amor y de la inclusión porque es algo que ahorita en lo particular tenemos que aprender, y creo que nos hemos dado cuenta que en el mundo falta el amor y la inclusión con todo lo que está todavía pasando y son temas fuertes que se tienen que seguir tocando”, agregó.

Mientras que Felipe señaló: “Ver a cantantes y artistas cantar en vivo, eso siempre me recarga las pilas para seguir con mis proyectos. Compartir lo que a mi me gustaría ver en otros artistas, dejar en claro que no importan los estereotipos y que no importa la edad cuando se siguen los sueños y trabajas por lo que quieres”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cómo fue grabar ‘Cheeky Boom’?

Co más de 160 mil views en YouTube, Daniela compartió que grabar su éxito ‘Cheeky Boom’: “Fue un proceso bien divertido porque como escuchas, la canción te prende muchísimo, todo el tiempo quieres bailar, quieres cantar, quieres cheeky boomear. Fue un proceso muy divertido, pudimos meterle todos de nuestra esencia y nos permitieron ser muy nosotros, eso le dio todo a la canción, yo le pondría eso: Diversión”.

“A mi también me gusta muchísimo porque es una canción de explosión, de libertad y también que es super contemporánea, ahorita a la gente le gusta escuchar esos ritmos, esas letras, creo que vamos bien y esperen todo lo que viene”, señaló Luis.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué viene para SOF?

Sobre planes futuros, Enero mencionó: “Por lo pronto, aún tenemos que seguir explotando esta canción, creo que es de estas canciones que pueden llegar a ser las típicas que ya te hartaste de escuchar en la radio pero que te la sabes y la tienes ya metida en la cabeza. Los cuatro estamos en el mismo camino de que vamos a hacer más música, expresar esta parte de nuestro mensaje a través de la música y pues muchísimo contenido digital en todas nuestras redes sociales”.

Así como añadió: “Quisiéramos ser ese conducto también para todas esas historias que se tienen que contar, creo que es lo que más fuerte se viene. Queremos llegar a todas esas personas que se sientas excluidas o diferentes para demostrarles que se unan a nosotros, que sientan empatía con nosotros en la cuestión de que aunque seamos diferentes, eso nos vuelve únicos y nos vuelve seres especiales”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cómo describirían SOF?

Estas fueron las respuestas concretas:

Para Daniela: Inclusión y amor.

Para Luis: Talento y pasión.

Para Enero: Diversidad y epicidad.

Para Felipe: Diversión y originalidad.

Un último consejo de los chicos de SOF:

También nos compartieron algunos consejos para todo aquel que quiera comenzar su carrera musical. Felipe respondió: “Hazle caso a tus instintos, siempre al principio cuando estás tomando algo que nunca antes habías hecho, un proyecto que es diferente para ti o para la gente que te rodea, puedes no estar seguro pero el chiste es que no lo dejes. Hacerle caso a tus instintos”.

“No hay blanco que esquive mil flechas, tú dale y le vas a atinar”, compartió Daniela. “Hay que tener disciplina, si te gusta, échale toda la carne al asador, ponle todas las ganas del mundo y toca las puertas que se tengan que tocar”, puntualizó Enero.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por último, Luis señaló: “El talento y las habilidades deben estar siempre aunadas con la pasión y la disciplina, tienes que echarle ganas a lo que quieres hacer y tener una motivación interna para que puedas lograr las cosas que quieres lograr”.

‘The Sound Of Freedom’ es un proyecto musical que corrobora que para el amor y la música no hay barreras y pueden ser de mil colores. Aquí te dejamos su éxito ‘Cheeky Boom’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte