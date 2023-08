El día de hoy, The Strokes estrenó su nuevo video musical para “The Adults Are Talking” dirigido por Roman Coppola. Situado en un futuro poblado por androides superhumanos, el video muestra a la banda luchando por mantenerse en un partido de baseball contra formidables competidores robot.

El tema proviene del primer álbum de la banda en siete años, The New Abnormal, el cual está nominado a Mejor Álbum de Rock en la entrega anual número 63 de los premios GRAMMY, marcando así la primera nominación en la historia de la banda a los Grammy. En octubre, The Strokes regresaron a Saturday Night Live para presentar “The Adults Are Talking” y “Bad Decisions.”

The New Abnormal continúa recibiendo aclamos y alabanzas:

«The Strokes nos otorga su segunda obra maestra» – The Times of London

«Suena mejor para mí que casi todo lo demás que he escuchado esta primavera» – New York Times

«Lo mejor que han dado desde sus días de gloria a principios de los ‘00s» – Rolling Stone



Foto: Roman Coppola

The New Abnormal fue grabado en los Shangri-La Studios en Malibu y producido por Rick Rubin. La portada del álbum es una pintura de Jean-Michel Basquiat, Bird on Money. The Strokes son el cantante Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond Jr, el bajista Nikolai Fraiture y el bajista Fabrizio Moretti.

Tracklist de The New Abnormal:

1. The Adults Are Talking

2. Selfless

3. Brooklyn Bridge To Chorus

4. Bad Decisions

5. Eternal Summer

6. At The Door

7. Why Are Sundays So Depressing

8. Not The Same Anymore

9. Ode To The Met

Con información de Sony Music México

En portada: Roman Coppola

