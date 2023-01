Todo en contra de la película sobre George Michael: fans exigen actor LGBT+

Theo James podría ser George Michael en su película biográfica y fanáticos no apoyan la idea.

Theo James podría ser George Michael en su película biográfica, pero la familia no está muy contenta con ello, de hecho se niega rotundamente a esa posibilidad. Y es que la cinta estaría inspirada en la vida y legado del cantante y compositor británico, quien falleció a los 53 años tras padecer una enfermedad cardíaca ligada a su hígado graso. El cuerpo del famosos fue encontrado en su mansión de Londres el 25 de diciembre de 2016 y su partida provocó una enorme conmoción en todos fans, su familia y, por supuesto, en la industria de la música.

Para dar un recorrido sobre vida, su trabajo y la polémica que lo rodeó durante su carrera, planean echar a andar una cinta biográfica, por lo que el actor a cargo de protagonizarla debe ser alguien que, no sólo tenga similitudes físicas con el cantante, también que logre estudiarlo para una interpretación impecable. Por ello, se ha considerado a Theo James, quien ha sobresalido por su participación en la serie The White Lotus.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Theo James podría ser George Michael en su película biográfica

Al parecer la cinta ya se encuentra en serias pláticas creativas y están tomando en cuenta a Theo James como el protagonista, sin embargo, recientemente la familia que quedó como encargada de controlar el legado de Georgios Panayiotou, nombre real del artista británico, no piensa permitir que este material ocurra.

“En nombre de la familia de George y del grupo George Michael Entertainment, queremos dejar claro que no hay nada de cierto en esta historia. No sabemos nada de este proyecto y no lo apoyaremos de ninguna manera”, informaron a través de un comunicado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pero a los encargados parece no importarles el visto bueno de la familia de George Michael, pues continuarán con su plan, incluso han surgido rumores de que ya están en pláticas con el actor para negociaciones.

Theo James es una actor británico de 38 años que ha sobresalido por su papel en The White Lotus y Sandition, y ha expresado que le encantaría interpretar a George Michael, además, recalcó que ambos comparten raíces griegas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No sólo la familia está en desacuerdo con la película sobre George Michael

Además del desacuerdo de la familia con la cinta sobre la vida de George Michael, algunos famosos y fans del cantante no están de acuerdo con el plan de poner a Theo James como protagonista, pues consideran que es discriminación hacia los actores gays de Hollywood.

El músico Adam Lambert protestó sobre la idea de que, una vez más, el cine integrara un actor heterosexual para un papel homosexual y se preguntó si Hollywood sabe que también tienen talento gay de donde puede seleccionar al protagonista que interprete a George Michael.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Sí, otro hombre heterosexual interpretando a un ícono gay”, expresó el músico.

Los usuarios sugieren que, si George Michael se convirtió en un representante e ícono de la comunidad LGBT+, el actor que lo interprete debe ser LGBT+. Y tienen razón. Sin embargo, la mayoría del tiempo la industria se basa en los estereotipos que ellos mismos fueron creando, dejando de lado la inclusión y la verdadera importancia de la representación.

Podría interesarte